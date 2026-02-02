Žena prežila peklo: Psychiater ju mal nútiť k strašným veciam, všetky obvinenia popieral

77-ročný psychiater Petr Smolík mal v apríli a máji 2020 nútiť vtedy 21-ročnú pacientku k praktikám, ktorými sa chcel sexuálne uspokojiť. Podľa obžaloby zneužil jej krehký psychický stav, nakoľko žena vyhľadala odbornú pomoc pre duševné problémy spôsobené predchádzajúcim týraním.
Psychiater Petr Smolík mal počas terapie používať postupy, ktoré smerovali k jeho vlastnému sexuálnemu uspokojeniu, pričom ich prezentoval ako terapeutické metódy. Ako informuje CNN Prima News, pacientky sa mal nevhodne dotýkať, neskôr ju nútiť, aby sa vyzliekla, dotýkať sa jej pŕs a komentovať ich vzhľad.
Pri jednom zo sedení ju mal prinútiť, aby si pred ním kľakla. Keď sa oprela o kreslo, mal jej vyliezť na ramená a obtierať sa o ňu penisom. Údajne ju tiež nútil k tomu, aby ho niesla na chrbte a kráčala s ním po ordinácii.
Psychiater všetko popieral
„Nemáme dôvod poškodenej neveriť,“ uviedol sudca Luboš Svrček, ktorý dospel k záveru, že lekár je vinný.
Smolík však obvinenia odmietal až do konca: „Stojím tu ako lekár obvinený z bizarného sexuálneho útoku bez akýchkoľvek dôkazov, bez toho, aby sme sa dozvedeli, čo sa v skutočnosti stalo,“ vyhlásil pred súdom počas svojej záverečnej reči.
Psychiater zároveň tvrdil, že počas sedení vykonával somatické vyšetrenie, ktoré považoval za nevyhnutnú súčasť psychiatrickej diagnostiky. Odvolával sa aj na využívanie metódy Pesso Boyden, určenej na spracovanie nepriaznivých vývinových skúseností z detstva, ktorej súčasťou môže byť aj priamy telesný kontakt.
Po tom, ako ho žena nahlásila, sa ju mal údajne pokúšať presvedčiť o tom, že sa „zbláznila“. Na súde mal podľa sudcu používať odborné psychiatrické termíny, ktorými sa snažil navodiť dojem, že k žiadnemu nevhodnému správaniu z jeho strany nedošlo.
Žena vypovedala podľa slov sudcu dôveryhodne, zatiaľ čo psychiater všetky obvinenia popieral až do momentu, keď bol konfrontovaný s nahrávkou. Po jej prehratí sa k niektorým zvláštnym praktikám priznal.
Mestský súd v Prahe pod vedením Svrčka v pondelok uložil psychiatrovi za nevhodné správanie trest odňatia slobody na 6 mesiacov. Zároveň mu udelil päťročný zákaz výkonu povolania a nariadil povinnosť uhradiť poškodenej žene odškodné vo výške 618-tisíc českých korún, čo predstavuje približne 25 430 eur. Obe strany si ponechali zákonnú lehotu na podanie odvolania.
