Žena prežila peklo: Psychiater ju mal nútiť k strašným veciam, všetky obvinenia popieral

Foto: Profimedia

Michaela Olexová
Psychiatrické sedenia sa pre mladú ženu zmenili na nočnú moru.

77-ročný psychiater Petr Smolík mal v apríli a máji 2020 nútiť vtedy 21-ročnú pacientku k praktikám, ktorými sa chcel sexuálne uspokojiť. Podľa obžaloby zneužil jej krehký psychický stav, nakoľko žena vyhľadala odbornú pomoc pre duševné problémy spôsobené predchádzajúcim týraním.

Psychiater Petr Smolík mal počas terapie používať postupy, ktoré smerovali k jeho vlastnému sexuálnemu uspokojeniu, pričom ich prezentoval ako terapeutické metódy. Ako informuje CNN Prima News, pacientky sa mal nevhodne dotýkať, neskôr ju nútiť, aby sa vyzliekla, dotýkať sa jej pŕs a komentovať ich vzhľad.

Pri jednom zo sedení ju mal prinútiť, aby si pred ním kľakla. Keď sa oprela o kreslo, mal jej vyliezť na ramená a obtierať sa o ňu penisom. Údajne ju tiež nútil k tomu, aby ho niesla na chrbte a kráčala s ním po ordinácii.

Psychiater všetko popieral

„Nemáme dôvod poškodenej neveriť,“ uviedol sudca Luboš Svrček, ktorý dospel k záveru, že lekár je vinný.

Smolík však obvinenia odmietal až do konca: „Stojím tu ako lekár obvinený z bizarného sexuálneho útoku bez akýchkoľvek dôkazov, bez toho, aby sme sa dozvedeli, čo sa v skutočnosti stalo,“ vyhlásil pred súdom počas svojej záverečnej reči.

Psychiater zároveň tvrdil, že počas sedení vykonával somatické vyšetrenie, ktoré považoval za nevyhnutnú súčasť psychiatrickej diagnostiky. Odvolával sa aj na využívanie metódy Pesso Boyden, určenej na spracovanie nepriaznivých vývinových skúseností z detstva, ktorej súčasťou môže byť aj priamy telesný kontakt.

Ilustračná foto: Pexels

Po tom, ako ho žena nahlásila, sa ju mal údajne pokúšať presvedčiť o tom, že sa „zbláznila“. Na súde mal podľa sudcu používať odborné psychiatrické termíny, ktorými sa snažil navodiť dojem, že k žiadnemu nevhodnému správaniu z jeho strany nedošlo.

Žena vypovedala podľa slov sudcu dôveryhodne, zatiaľ čo psychiater všetky obvinenia popieral až do momentu, keď bol konfrontovaný s nahrávkou. Po jej prehratí sa k niektorým zvláštnym praktikám priznal.

Mestský súd v Prahe pod vedením Svrčka v pondelok uložil psychiatrovi za nevhodné správanie trest odňatia slobody na 6 mesiacov. Zároveň mu udelil päťročný zákaz výkonu povolania a nariadil povinnosť uhradiť poškodenej žene odškodné vo výške 618-tisíc českých korún, čo predstavuje približne 25 430 eur. Obe strany si ponechali zákonnú lehotu na podanie odvolania.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V odvolaní neuspel: Bývalý diakon za sexuálne zneužitie 13-ročného chlapca dostal podmienku, senát mu potvrdil…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac