Na Slovensku vznikol prvý realitný AI portál Beivo: Startup mení pravidlá hry na realitnom trhu

foto: Beivo

PR článok
Nový digitálny portál využíva silu umelej inteligencie.

Na slovenský trh vstupuje Beivo, prvý realitný AI portál, ktorý využíva umelú inteligenciu, aby ľuďom pomohol rýchlejšie a jednoduchšie nájsť bývanie. Tento startup prináša technologickú inováciu, aká tu ešte nebola – kombinuje analytiku veľkých dát s praktickými potrebami bežných ľudí.

Odpoveď na preťažený realitný trh

Každý, kto si niekedy hľadal byt alebo dom, vie, aký zdĺhavý a vyčerpávajúci je tento proces. Desiatky portálov, stovky inzerátov denne, neprehľadné ponuky, zložité filtrovanie a neustále aktualizácie.

Tradičný spôsob hľadania bývania sa stal pre mnohých nočnou morou – a práve tu prichádza Beivo. Namiesto toho, aby ľudia museli hodiny preklikávať inzeráty, Beivo spraví túto prácu za nich. Ako prvý digitálny portál na Slovensku analyzuje celý trh, hodnotí ponuky podľa kritérií a odporúča len tie, ktoré majú najväčší zmysel. Porovnáva ceny, upozorňuje na duplicity a prináša prehľadný výber najvhodnejších možností.

foto: Beivo

Ako Beivo funguje

Na rozdiel od klasického vyhľadávača ponúk je Beivo inteligentný asistent, ktorý sa učí rozumieť potrebám používateľov. Zohľadňuje nielen základné parametre ako cena, lokalita, rozloha a počet izieb, ale aj pokročilé faktory – dopravnú dostupnosť, vzdialenosť do centra, občiansku vybavenosť, blízkosť škôl či zdravotníckych zariadení.

Beivo vyhodnocuje aj dynamické dáta, ako sú trendy cien či investičný potenciál lokality, a dokonca zohľadňuje osobné preferencie – tiché prostredie, výhľad, dostupnosť do prírody či parkovanie. Všetky údaje spracúva v reálnom čase a ponúka len tie výsledky, ktoré majú pre konkrétneho používateľa skutočný význam.

Portál, ktorý nikdy nespí

Beivo si právom zaslúži označenie „maklér“, ale s obrovskou výhodou. Je dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni, nemá obmedzený čas, nedrží si provízie, je nestranný a jeho jediným cieľom je poskytnúť férové a transparentné odporúčania.

„Našou víziou je vytvoriť nástroj, ktorý sa stane prirodzenou súčasťou procesu hľadania bývania. Nie je to ďalší portál s inzerátmi, ale digitálny maklér, ktorý premýšľa, vyhodnocuje a pomáha,“ hovorí tím Beivo.

Prvé skúsenosti používateľov sú veľmi pozitívne

Skúsenosti prvých používateľov potvrdzujú, že Beivo napĺňa očakávania a reálne rieši problémy, s ktorými sa stretáva každý, kto hľadá nové bývanie.

  • „Beivo mi našlo tri konkrétne byty, ktoré presne spĺňali moje predstavy. Sama by som ich medzi tisíckami inzerátov nikdy nenašla.“
  • „Na odporúčania od môjho realitného makléra som čakal celý týždeň. Beivo mi poskytlo presnejšie výsledky v priebehu pár sekúnd.“

Slovensko ako priekopník digitalizácie realít

Realitný sektor na Slovensku patrí medzi najkonzervatívnejšie odvetvia. Nové technológie sem prenikajú pomaly a často s oneskorením oproti zahraničiu. Beivo je preto nielen prvým AI portálom na Slovensku, ale aj priekopníkom digitalizácie realitného trhu.

Dlhodobou víziou startupu je rozšíriť Beivo aj na okolité trhy a priniesť slovenskú inováciu do zahraničia.

Transparentnosť a férovosť na prvom mieste

V realitách, kde často panuje nedôvera, sa Beivo stavia na stranu používateľa. Poskytuje čisté dáta, zrozumiteľné porovnania a jasné odporúčania bez skrytých provízií či manipulácií.

„Chceme, aby ľudia mali istotu, že dostávajú objektívne informácie. Beivo nie je nástroj pre realitné kancelárie, je to nástroj pre každého, kto hľadá bývanie,“ dodáva tím startupu.

Slovenská inovácia s globálnym potenciálom

Je symbolické, že práve Slovensko prichádza s prvým reálnym AI portálom. V čase, keď svet diskutuje o možnostiach umelej inteligencie, Beivo prináša konkrétne a praktické riešenie – a ukazuje, že aj malá krajina môže udávať trendy. Dokazuje to aj získaná investícia vo výške pol milióna eur, ktorá sa využije na rozšírenie tímu, vstupu na zahraničné trhy a zrýchlenie vývoja svojho produktu.

Startup už dnes vzbudzuje pozornosť nielen u verejnosti, ale aj v technologickej a realitnej komunite. Prvé reakcie investorov naznačujú, že Beivo môže byť jedným z najvýznamnejších slovenských technologických projektov nasledujúcich rokov.

foto: Beivo
Beivo je prvý realitný AI portál na Slovensku. Využíva umelú inteligenciu a dátovú analytiku na vyhľadávanie a hodnotenie realitných ponúk. Startup vznikol s cieľom uľahčiť a zrýchliť proces hľadania bývania, priniesť transparentnosť a poskytnúť ľuďom férového digitálneho partnera pri jednom z najväčších rozhodnutí života – pri výbere domova. Navštívte Beivo na: www.beivo.sk.
PR článopk Beivo

