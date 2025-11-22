Slováci dostanú úplne nový úrad: Nahradí dobre známu inštitúciu, takúto bude mať úlohu

Roland Brožkovič
TASR
Návrh z dielne Ministerstva vnútra SR schválila vláda na sobotnom rokovaní.

Agendu odškodňovania obetí má od Ministerstva spravodlivosti SR prevziať a doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) nahradiť nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Návrh z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR schválila vláda na sobotnom rokovaní, odsúhlasila aj návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu.

„Cieľom je reagovať na najvypuklejšie problémy spojené s doterajšou aplikáciou zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa a nejasným súvisom medzi oznamovateľom a zamestnávateľom pri poskytovaní ochrany,“ uviedol rezort v predkladacej správe.

Ohrozenie práv zamestnávateľa

Podľa neho sa v praxi ukazuje, že práva zamestnávateľa nie sú dostatočne chránené, pretože v právnej úprave nie je zakotvený princíp možnosti preskúmania poskytnutia ochrany zo strany zamestnávateľa, čím dochádza k ohrozeniu základných práv zamestnávateľa.

„Zavádza sa tak mechanizmus zrovnoprávnenia postavenia zamestnanca a zamestnávateľa. Týmto krokom sa odstráni nerovnomerné a disproporčné postavenie zamestnanca a zamestnávateľa,“ dodalo MV. Rezort takisto upozornil, že návrh zákona má riešiť aj zníženú efektivitu inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v súčasnosti rozdelenú medzi viaceré štátne orgány.

„Táto rozdrobenosť spôsobuje, že osoby, ktoré čelia sekundárnej viktimizácii alebo odvetným opatreniam, nemajú dostatočne jednotnú a účinnú ochranu v praxi, čo môže viesť k ďalším zásahom do ich základných práv,“ dodalo ministerstvo.

Zriadením jednotného Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa podľa predkladateľa vytvorí predpoklad na okamžité a koordinované zabezpečenie ochrany ohrozených osôb. Zákon má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

