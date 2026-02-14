Na Slovensku vznikne centrum pre drony: Financované bude z eurofondov, nič podobné tu nemáme

Ilustračná foto: TASR - Veronika Mihaliková

Lucia Mužlová
TASR
Náklady odhadujú na vyše dva milióny eur.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje vo Fiľakove zriadiť Centrum pre drony a vedu, ktoré bude súčasťou Gymnázia a Strednej odbornej školy Fiľakovo. Projekt má byť podľa kraja zameraním a rozsahom výnimočný v rámci celej strednej Európy, náklady odhadujú na vyše dva milióny eur. Pre TASR to uviedla odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna.

„Centrum pre drony a vedu bude unikátnym regionálnym kampusom, ktorý prepája moderné vzdelávanie, praktický vývoj, komunitnú spoluprácu a popularizáciu technológií. Jeho hlavné zameranie bude na dronové technológie, robotiku, programovanie a ich aplikácie v reálnom svete,“ priblížila Čierna.

Centrum bude aj pre verejnosť

Súčasťou centra majú byť tri edukačno-výskumné laboratóriá slúžiace pre vzdelávanie žiakov, pedagogických zamestnancov, odborníkov i širokú verejnosť. Pôjde o informaticko-dronové laboratórium zamerané na programovanie a spracovanie dát z dronov, biochemické laboratórium slúžiace na analýzu vzoriek z terénu a prácu s údajmi získanými pomocou dronov a jazykové laboratórium, ktorého hlavnou úlohou bude posilnenie jazykových kompetencií v technických a medzinárodných súvislostiach.

„K tomu bude vytvorené praktické dronové tréningové centrum, ktoré bude zamerané na simulácie, lietanie, testovanie v teréne, ovládanie dronov a bezpečnosť. Žiaci v dronovom centre budú spolupracovať s odborníkmi na drony, dáta a robotiku, pracovať s reálnymi údajmi, využívať analytické a digitálne nástroje, čím sa podstatne zvyšuje ich pripravenosť pre prax,“ doplnila Čierna s tým, že centrum pre drony a vedu bude organizovať aj workshopy, verejné podujatia, výstavy, súťaže či dronové športy pre širokú verejnosť.

Náklady na zriadenie centra pre drony a vedu vo Fiľakove BBSK predbežne odhaduje na vyše dva milióny eur. V rámci zámeru sa aktuálne pripravuje projektová dokumentácia, hotová má byť koncom tohto roka. Samotný projekt by chcel kraj financovať s pomocou európskych zdrojov.

