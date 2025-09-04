Diskontný Action bude lacné produkty predávať v ďalšom meste. Do novej pobočky už hľadá prvých zamestnancov

Práve v týchto dňoch otvára lacný holandský predajca Action ďalšie dve slovenské predajne. Vo štvrtok 4. septembra sprístupní novú predajňu v Revúcej, o 2 dni sa po dlhom čakaní pridajú aj Košice. Známe sú už však ďalšie lokality, do ktorých sa diskont chystá.
Dnes už je zrejmé, že Action sa na Slovensku dostane cez métu 40 otvorených pobočiek. Okrem toho vieme, že pripravuje obchody napríklad aj v Partizánskom, kde taktiež otvorí ešte počas septembra, ale ľudí hľadá aj do bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Zároveň je v procese príprav druhá košická predajňa.
Ako teraz vyplýva z pracovnej ponuky zverejnenej na pracovnom portáli Profesia.sk, portfólio sa spoločnosť ďalej chystá rozširovať na strednom Slovensku. Podľa dostupných informácií sa prvej predajne dočkajú v Žiari nad Hronom, kde Action hľadá zástupcu vedúceho predajne.
Ponúkaný plat začína na úrovni 1 450 eur mesačne a od budúceho zamestnanca sa očakáva prax v maloobchode, ideálne aj na vedúcej pozícii. „Budete plánovať a organizovať prácu v predajni, pracovať s kolegami na ich rozvoji, zodpovedať za naplnenosť predajne a v kancelárii strávite len minimum času na vybavenie nevyhnutnej administratívy,“ špecifikuje ďalej Action pracovnú náplň.
Väčšina produktov tu nestojí ani 2 eurá
Pre Žiar nad Hronom tak pôjde o zaujímavé rozšírenie nákupných možností. Ak chceli doteraz obyvatelia mesta holandský diskont navštíviť, museli cestovať až do Zvolena.
Action, ktorý má po Európe otvorených už viac ako 3 000 pobočiek, štandardne vo svojich obchodoch ponúka výrobky v niekoľkých kategóriách – od hračiek a „DIY“ produktov až po produkty pre domácnosť, záhradu a trvanlivé potraviny. Reťazec sa zároveň pýši tým, že väčšia časť produktov nestojí ani dve eurá.
Konkrétnejšie detaily o pripravovanej prevádzke vrátane termínu jej otvorenia ešte zatiaľ nie sú známe a spoločnosť ich dopredu nezvykne komunikovať. Pracovné ponuky sú však spoľahlivým indikátorom budúcich plánov holandského obchodníka.
Diskontu sa u nás darí
Action na Slovensko vstúpil v marci 2023, pričom za približne 9 mesiacov u nás otvoril 15 kamenných predajní. Pobočky s poradovým číslom 14. a 15. navyše pribudli až počas decembra. Napriek tomu mal holandský reťazec v tom istom roku tržby 26,5 milióna eur a dokázal vygenerovať aj zisk – 335-tisíc eur.
Mnohí preto boli zvedaví na to, ako sa diskontu darilo počas jeho prvého kompletného roka na Slovensku. Uplynulý rok Action končil takmer s 30 otvorenými obchodmi, ktoré rozšíril naprieč mnohými tuzemskými regiónmi. Ako vyplýva z hospodárskych výsledkov za rok 2024, Holanďania ho ukončili s tržbami viac ako 75 miliónov eur. Navyše, vykázali aj zisk, ktorý sa napriek investíciám do nových pobočiek a ďalším nákladom vyšplhal na 2,35 milióna eur.
