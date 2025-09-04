Diskontný Action bude lacné produkty predávať v ďalšom meste. Do novej pobočky už hľadá prvých zamestnancov

Foto: Action

Jakub Baláž
Reťazec Action
Holandský reťazec na Slovensku expanduje a na mapu postupne pridáva ďalšie lokality.

Práve v týchto dňoch otvára lacný holandský predajca Action ďalšie dve slovenské predajne. Vo štvrtok 4. septembra sprístupní novú predajňu v Revúcej, o 2 dni sa po dlhom čakaní pridajú aj Košice. Známe sú už však ďalšie lokality, do ktorých sa diskont chystá.

Dnes už je zrejmé, že Action sa na Slovensku dostane cez métu 40 otvorených pobočiek. Okrem toho vieme, že pripravuje obchody napríklad aj v Partizánskom, kde taktiež otvorí ešte počas septembra, ale ľudí hľadá aj do bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Zároveň je v procese príprav druhá košická predajňa.

Viac z témy Reťazec Action:
1.
Lacný Action už o pár dní otvorí dve nové slovenské predajne. V oboch mestách pôjde o prvé pobočky holandského diskontu
2.
Superlacný Action pripravuje prvé predajne v tomto meste: Väčšina vecí tu nestojí ani 2 eurá
3.
Action sťahuje z pultov obľúbenú pochúťku: Ak ju máte doma, nekonzumujte ju. V predajni vám vrátia peniaze
Zobraziť všetky články (56)

Ako teraz vyplýva z pracovnej ponuky zverejnenej na pracovnom portáli Profesia.sk, portfólio sa spoločnosť ďalej chystá rozširovať na strednom Slovensku. Podľa dostupných informácií sa prvej predajne dočkajú v Žiari nad Hronom, kde Action hľadá zástupcu vedúceho predajne.

Ponúkaný plat začína na úrovni 1 450 eur mesačne a od budúceho zamestnanca sa očakáva prax v maloobchode, ideálne aj na vedúcej pozícii. „Budete plánovať a organizovať prácu v predajni, pracovať s kolegami na ich rozvoji, zodpovedať za naplnenosť predajne a v kancelárii strávite len minimum času na vybavenie nevyhnutnej administratívy,“ špecifikuje ďalej Action pracovnú náplň.

Väčšina produktov tu nestojí ani 2 eurá

Pre Žiar nad Hronom tak pôjde o zaujímavé rozšírenie nákupných možností. Ak chceli doteraz obyvatelia mesta holandský diskont navštíviť, museli cestovať až do Zvolena.

Action, ktorý má po Európe otvorených už viac ako 3 000 pobočiek, štandardne vo svojich obchodoch ponúka výrobky v niekoľkých kategóriách – od hračiek a „DIY“ produktov až po produkty pre domácnosť, záhradu a trvanlivé potraviny. Reťazec sa zároveň pýši tým, že väčšia časť produktov nestojí ani dve eurá.

Foto: Action

Konkrétnejšie detaily o pripravovanej prevádzke vrátane termínu jej otvorenia ešte zatiaľ nie sú známe a spoločnosť ich dopredu nezvykne komunikovať. Pracovné ponuky sú však spoľahlivým indikátorom budúcich plánov holandského obchodníka.

Diskontu sa u nás darí

Action na Slovensko vstúpil v marci 2023, pričom za približne 9 mesiacov u nás otvoril 15 kamenných predajní. Pobočky s poradovým číslom 14. a 15. navyše pribudli až počas decembra. Napriek tomu mal holandský reťazec v tom istom roku tržby 26,5 milióna eur a dokázal vygenerovať aj zisk – 335-tisíc eur.

Mnohí preto boli zvedaví na to, ako sa diskontu darilo počas jeho prvého kompletného roka na Slovensku. Uplynulý rok Action končil takmer s 30 otvorenými obchodmi, ktoré rozšíril naprieč mnohými tuzemskými regiónmi. Ako vyplýva z hospodárskych výsledkov za rok 2024, Holanďania ho ukončili s tržbami viac ako 75 miliónov eur. Navyše, vykázali aj zisk, ktorý sa napriek investíciám do nových pobočiek a ďalším nákladom vyšplhal na 2,35 milióna eur.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Po Lidli a Bille sa prepadli aj Tesco s Kauflandom. Slovenským potravinovým reťazcom za minulý…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac