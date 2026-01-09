Na Slovensku vyčíňa „epidémia“, zasahuje najmä deti: Viac ako 40 % má vážny problém, nezlepšuje sa to

Ilustračná foto: TASR - Daniel Stehlík

Martin Cucík
TASR
Deti trávia denne hodiny času online, rodičia sa o to zaujímajú málo.

Na základe schválených minimálnych štandardov dištančného poradenstva je v príprave legislatíva, ktorá má upraviť poskytovanie dištančného poradenstva vrátane liniek pomoci pre deti. Vyplýva to z informácie o napĺňaní priorít Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore a akčného plánu na roky 2024 – 2025, ktorú vláda v piatok vzala na vedomie. Materiál predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Dokument uvádza, že minimálne štandardy boli multirezortne vypracované v rokoch 2023 – 2024 a definujú požiadavky na bezpečné, dostupné, anonymné a bezplatné poskytovanie psychosociálnej podpory aj pravidlá eskalácie v prípadoch ohrozenia dieťaťa.

Implementácia štandardov je podľa materiálu zabezpečovaná aj cez projekt Sieť podpory pre každý krok, ktorý podporil viaceré linky psychosociálnej pomoci, napríklad Linku detskej istoty (116 111, 116 000), IPčko či Linku Nezábudka.

Nezáujem rodičov

Materiál zároveň pripomína výskumné zistenia o správaní detí a mládeže v online priestore. Podľa publikácie Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR má 97 % žiakov prístup na internet a viac ako 40 % je online päť a viac hodín denne, pričom viac než polovica má skúsenosť s negatívnym obsahom. Rodičia sa o online aktivity detí zaujímajú prevažne len „niekedy“ (51 %), uvádza dokument.

Ilustračná foto: Unsplash (Panos Sakalakis)

V časti prevencie dokument spomína aktivity pre školy. Do výzvy ku Dňu bezpečného internetu sa podľa materiálu v roku 2024 zapojilo 100 škôl a približne 3500 žiakov a študentov, v roku 2025 približne 170 škôl a takmer 5600 detí.

Materiál sa venuje aj téme nenávistného obsahu na internete, organizácia digiQ podľa neho nahlásila 1304 nenávistných prejavov a vzdelávací obsah s týmto zameraním mal dosah na približne dva milióny používateľov internetu.

