Na Slovensku sa rozširuje fenomén pracujúcej chudoby. Zlepšenie na obzore momentálne nie je

Ilustračná foto: TASR - František Iván

Jakub Baláž
TASR
Riziko chudoby na Slovensku rastie a rozširuje sa aj fenomén pracujúcej chudoby.

Na webinári Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR zameranom na trh práce v číslach na to upozornil analytik Ján Košč. Spolu s ekonómom Antonom Marcinčinom predstavil zistenia z analytických publikácií KOZ SR o vývoji pracovných podmienok, miezd a sociálno-ekonomickej situácie.

Košč uviedol, že približne 11 % zamestnancov na Slovensku žije pod hranicou chudoby a problém podľa neho nesúvisí len s odvodmi, ale so širším nastavením daňového systému. Témou boli aj dosahy konsolidácie na domácnosti, pričom zlepšenie situácie nepovažujú za pravdepodobné.

V Prešove chudoba ohrozuje 28 % ľudí

Za faktory zhoršovania situácie na trhu práce označili okrem iného neistotu v ekonomike, problémy v automobilovom priemysle a regionálne rozdiely. Upozornili aj na paradox nedostatku pracovnej sily, ktorý odhadli na 80 000 až 100 000 ľudí, podľa niektorých odhadov až na 150 000, pričom pracovnej mobilite podľa nich bráni najmä nedostatok dostupného bývania.

Košč zároveň poukázal na výrazné regionálne rozdiely v riziku chudoby. V Bratislavskom kraji je ohrozených približne osem percent ľudí, v Prešovskom kraji podľa neho až 28 %. Analytici spomenuli aj vysoký daňový klin, najmä pri bezdetných pracujúcich, čo podľa nich prispieva k odchodu časti mladých ľudí za prácou do zahraničia.

V závere webinára zaznela výzva na systémové zmeny a na zameranie sa na rast miezd. Upozornili, že reálne mzdy stagnujú alebo klesajú, najmä vo verejnom sektore, a nezamestnanosť má tendenciu rásť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trh práce sa mení: Ak chcete dobre zarábať, pozrite si, na čom dnes záleží

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac