Na Slovensku sa prepisovali rekordy: Vieme, či príde vlna ochladenia pred Vianocami. Pripravte si rukavice

Na rozhraní prvej a druhej dekády decembra 2025 zaznamenali na viacerých miestach rekordy maximálnej dennej teploty. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„Od 9. do 11. 12. sme zaregistrovali trojdňovú sériu dní, v ktorých maximálna denná teplota vzduchu na najteplejších miestach Slovenska dosiahla viac ako desať stupňov Celzia, čo v tomto ročnom období nie je veľmi bežné,“ upozornili meteorológovia. Spresnili, že v utorok (9. 12.) bolo najteplejšie v Prievidzi (11,7 stupňa Celzia), v stredu (10. 12.) na Donovaloch (13 stupňov Celzia) a vo štvrtok (11. 12.) v Bratislave na Kolibe, kde teplota vzduchu dosiahla 11,5 stupňa Celzia.
Poukázali aj na pozoruhodné rekordne vysoké hodnoty analyzovanej charakteristiky vo vysokohorských polohách Slovenska. „Pôvodné rekordné hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu pre 10. december boli prekonané nie iba o desatiny, ale o niekoľko stupňov Celzia,“ zdôraznili.
Do pozornosti dali údaje z Lomnického štítu. „V stredu dosiahla teplota vzduchu až 3,2 stupňa Celzia. Pôvodný 71 rokov starý rekord maximálnej dennej teploty vzduchu pre 10. december z roku 1954 bol mínus 0,2 stupňa Celzia,“ spresnili. „Zároveň to znamenalo, že na tomto vysokohorskom meteorologickom observatóriu bol od roku 1951 pre 10. december prvý nie ľadový deň,“ dodali.
Ako skonštatovali na základe aktuálnych meraní, na miestach s dlhšie trvajúcim slnečným svitom bolo relatívne veľmi teplo aj v priebehu piatka.
Pred Vianocami sa ochladí
Ako informuje iMeteo, predpovede na nasledujúce dni, až do 20. decembra, zostávajú zatiaľ pokojné. „Prvá vlna chladnejšieho počasia by mala doraziť ešte pred Vianocami, pričom predpovede zatiaľ naznačujú ochladenie. Teploty v hladine 850 hPa (približne 1 500 m nad morom) by mali výrazne klesnúť a niektoré scenáre dokonca predpokladajú celodenné mrazy po sviatkoch, čo by vytvorilo vhodné podmienky pre sneženie najmä na severe a v stredných polohách Slovenska“, uvádza portál.
