Na Slovensku sa objavilo nebezpečné mäso: Hovädzina obsahovala nepovolenú látku, hygienici zasiahli

Ilustračná foto: Pixabay

Nina Malovcová
Na Slovensko smerovali dodávky do troch reštaurácií.

Európska komisia odhalila v jednej zo zásielok hovädzieho mäsa z Brazílie použitie zakázaného rastového hormónu estradiolu. Mäso sa podľa dostupných informácií dostalo do viacerých členských štátov Európskej únie vrátane Slovenska.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR o tom informovala na Facebooku. Upozornenie prišlo prostredníctvom rýchleho výstražného systému RASFF z Holandska 21. novembra 2025, následne sa začalo preverovanie možnej prítomnosti výrobku aj na slovenskom trhu.

Dodávky smerovali do troch reštaurácií

Slovensko patrilo medzi krajiny, do ktorých bola predmetná zásielka distribuovaná. Išlo však len o veľmi obmedzené množstvo mäsa. Dodávky smerovali do troch reštauračných zariadení. Kontaktný bod RASFF na Slovensku bezodkladne preveroval situáciu a podnety postúpil Úradu verejného zdravotníctva SR. Ten vykonal úradné kontroly vo všetkých dotknutých prevádzkach.

Výsledky kontrol ukázali, že v čase ich vykonania sa mäso už v reštauráciách nenachádzalo. Dátum jeho exspirácie bol stanovený do 3. novembra 2025. V jednom prípade bolo mäso zakúpené výlučne na súkromnú spotrebu zamestnancov a nebolo použité na prípravu pokrmov pre zákazníkov.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR aktuálne neeviduje žiadne hlásenia v súvislosti s podozrivým mäsom z Brazílie. Napriek tomu plánuje v predveľkonočnom období cielené kontroly tohto druhu tovaru.

