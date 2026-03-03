Dnes bude teplo, jar preberá kontrolu: Slovensko čaká slnečný deň, teploty vystúpia nezvyčajne vysoko

Marec sa sotva začal a už ukazuje, že tento rok nebude na rozbeh potrebovať veľa času. Ranný chlad síce ešte pripomína dozvuky zimy, no popoludňajšie hodiny prinesú výrazný obrat. Teploty sa vyšplhajú na hodnoty, na ktoré niektorí z nás čakali dlhé mesiace.
Ako informuje portál iMeteo a potvrdzuje aj predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu, počasie na Slovensku ovplyvňuje rozsiahla tlaková výš nad západnou, strednou a južnou Európou. Tá prináša stabilitu, minimum oblačnosti a citeľné oteplenie.
Ráno bude ešte chladné, ale už bez zimnej prísnosti
Noc bola pokojná, bez zrážok a bez výraznejšieho vetra. Obloha bola prevažne jasná, len miestami sa prechodne zväčšila oblačnosť, najmä na juhozápade. V dolinách a kotlinách sa výnimočne vytvorila hmla, ktorá sa po východe slnka rýchlo rozplynie.
Najnižšia nočná teplota klesla na 0 °C až -5 °C. Tam, kde sa udržala oblačnosť, sa minimá pohybovali okolo 2 °C. Hoci ráno ešte vyžaduje teplejšiu vrstvu oblečenia, jar z nás pomaly, ale isto strháva jednu vrstvu oblečenia za druhou.
Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 11 až 17 °C. Najteplejšie bude na juhu a juhozápade Slovenska, kde kombinácia intenzívneho slnečného žiarenia a slabého vetra umožní rýchle oteplenie vzduchu. Ide o hodnoty výrazne nad dlhodobým priemerom pre začiatok marca.
O niečo chladnejšie môže byť na Orave a Hornom Spiši, kde sa maximá môžu držať pod hornou hranicou rozpätia. Aj tam však pôjde o príjemné jarné teploty bez zimného charakteru. Na horách vo výške približne 1 500 metrov sa teplota bude pohybovať okolo 3 °C, čo naznačuje postupné ustupovanie zimných podmienok aj vo vyšších nadmorských výškach.
Vietor zostane slabý, alebo sa nevyskytne vôbec. Predpokladané množstvo zrážok je nulové. Stabilná tlaková výš zabraňuje tvorbe prehánok aj výraznejšej oblačnosti. Výrazný bude aj denný chod teploty. Ranné hodnoty blízke bodu mrazu sa v priebehu niekoľkých hodín premenia na popoludňajšie teploty presahujúce 15 °C.
Teplé počasie by mohlo pokračovať
Aj aktuálne modely naznačujú, že tlaková výš sa len tak rýchlo nevytratí. Stabilné a suché počasie by tak malo pokračovať aj v ďalších dňoch. Denné teploty sa budú vo viacerých regiónoch držať nad dlhodobým priemerom. Ranné hodiny však môžu ešte priniesť chladnejšie hodnoty, najmä pri jasnej oblohe.
Ak sa situácia zásadne nezmení, výraznejšie zrážky sa zatiaľ neočakávajú. Začiatok marca tak ukazuje trend, ktorý môže potešiť najmä tých, ktorí už čakajú na stabilnejšie a teplejšie jarné dni. Zima síce oficiálne ešte neskončila, no jej vplyv postupne slabne. A ak budú podobné dni pokračovať, jar sa tento rok prihlási o slovo skôr, než by sme podľa kalendára čakali.
