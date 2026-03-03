Dnes bude teplo, jar preberá kontrolu: Slovensko čaká slnečný deň, teploty vystúpia nezvyčajne vysoko

Ilustračná foto: Pxhere

Nina Malovcová
Zimné scenáre sa rozpadajú.

Marec sa sotva začal a už ukazuje, že tento rok nebude na rozbeh potrebovať veľa času. Ranný chlad síce ešte pripomína dozvuky zimy, no popoludňajšie hodiny prinesú výrazný obrat. Teploty sa vyšplhajú na hodnoty, na ktoré niektorí z nás čakali dlhé mesiace.

Ako informuje portál iMeteo a potvrdzuje aj predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu, počasie na Slovensku ovplyvňuje rozsiahla tlaková výš nad západnou, strednou a južnou Európou. Tá prináša stabilitu, minimum oblačnosti a citeľné oteplenie.

Ráno bude ešte chladné, ale už bez zimnej prísnosti

Noc bola pokojná, bez zrážok a bez výraznejšieho vetra. Obloha bola prevažne jasná, len miestami sa prechodne zväčšila oblačnosť, najmä na juhozápade. V dolinách a kotlinách sa výnimočne vytvorila hmla, ktorá sa po východe slnka rýchlo rozplynie.

Najnižšia nočná teplota klesla na 0 °C až -5 °C. Tam, kde sa udržala oblačnosť, sa minimá pohybovali okolo 2 °C. Hoci ráno ešte vyžaduje teplejšiu vrstvu oblečenia, jar z nás pomaly, ale isto strháva jednu vrstvu oblečenia za druhou.

Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 11 až 17 °C. Najteplejšie bude na juhu a juhozápade Slovenska, kde kombinácia intenzívneho slnečného žiarenia a slabého vetra umožní rýchle oteplenie vzduchu. Ide o hodnoty výrazne nad dlhodobým priemerom pre začiatok marca.

Ilustračná foto: Pxhere

O niečo chladnejšie môže byť na Orave a Hornom Spiši, kde sa maximá môžu držať pod hornou hranicou rozpätia. Aj tam však pôjde o príjemné jarné teploty bez zimného charakteru. Na horách vo výške približne 1 500 metrov sa teplota bude pohybovať okolo 3 °C, čo naznačuje postupné ustupovanie zimných podmienok aj vo vyšších nadmorských výškach.

Vietor zostane slabý, alebo sa nevyskytne vôbec. Predpokladané množstvo zrážok je nulové. Stabilná tlaková výš zabraňuje tvorbe prehánok aj výraznejšej oblačnosti. Výrazný bude aj denný chod teploty. Ranné hodnoty blízke bodu mrazu sa v priebehu niekoľkých hodín premenia na popoludňajšie teploty presahujúce 15 °C.

Teplé počasie by mohlo pokračovať

Aj aktuálne modely naznačujú, že tlaková výš sa len tak rýchlo nevytratí. Stabilné a suché počasie by tak malo pokračovať aj v ďalších dňoch. Denné teploty sa budú vo viacerých regiónoch držať nad dlhodobým priemerom. Ranné hodiny však môžu ešte priniesť chladnejšie hodnoty, najmä pri jasnej oblohe.

Ak sa situácia zásadne nezmení, výraznejšie zrážky sa zatiaľ neočakávajú. Začiatok marca tak ukazuje trend, ktorý môže potešiť najmä tých, ktorí už čakajú na stabilnejšie a teplejšie jarné dni. Zima síce oficiálne ešte neskončila, no jej vplyv postupne slabne. A ak budú podobné dni pokračovať, jar sa tento rok prihlási o slovo skôr, než by sme podľa kalendára čakali.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac