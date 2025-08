Na Slovensku sa bude ťažiť aj ďalej: Podľa Tarabu je bežné, že drevo ide na export, problém v tom nevidí

Na Slovensku sa bude ťažiť drevo aj naďalej v množstvách, ktoré sú potrebné pre udržateľnosť a zdravý stav lesov. Predávať sa bude dvoma spôsobmi, a to lokálnym spracovateľom v okruhu 50 kilometrov od národného parku alebo v medzinárodnej aukcii, kde môže dať ponuku každý a rozhodne najvyššia suma. Na sociálnej sieti to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

„Slovensko a celá stredná Európa má dnes výrazný nadbytok dreva a je úplne bežné, že drevo, čo nemá kapacitu byť spracované na našom území, ide na export, ak sa nemá znehodnotiť. Takto to funguje s exportom všetkého. Ak Slovensko vyrába viac áut, práčok alebo fľaškovej vody, ako dokáže spotrebovať, ide to na export. Drevo nie sú drogy a obchod so štátmi Európskej únie nie je obchod so Severnou Kóreou,“ skonštatoval Taraba.

Nakladanie s drevom v národných parkoch je podľa neho transparentné a riadne vysúťažené, drevo je evidované. Tvrdí, že nariadil zriadiť dynamický nákupný systém na Úrade pre verejné obstarávanie, aby sa každý vedel do neho nahlásiť a súťažiť. „Slovensko ťaží podľa štatistiky o tretinu menej dreva, ako by malo na to, aby lesy boli udržiavané vo vitálnom zdravom stave. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v minuloročnej správe jasne konštatuje, že naše lesy sú prestarnuté a choré a zachytávajú čoraz menej oxidu uhličitého,“ priblížil Taraba.

Hnevá ho investigatívna reportáž

Šéf envirorezortu zároveň rokuje o dlhodobom kontrakte a spolupráci s kľúčovým slovenským podnikom, ktorý by vedel odoberať všetko málo kvalitné drevo, ktoré dnes hnije v lesoch. Národné parky by tak z toho mali dlhodobý finančný prínos, poznamenal.

Zrejme ide o reakciu na reportáž Denníka N, ktorý včera priniesol informáciu, že drevo vyťažené vo Vysokých Tatrách a teda aj v národnom parku skončilo v Rumunsku na píle. Tá potvrdila, že nakúpila za posledné dva mesiace 6 plných vlakov.