Kočner by sa vraj mohol dostať na slobodu: Pomôcť mu má verdikt európskeho súdu, ktorý nesúvisí s jeho prípadom

Marian Kočner, ktorý si aktuálne odpykáva za falšovanie zmeniek Markízy 19-ročný trest, by sa podľa všetkého mohol pokúsiť o skrátenie svojho pobytu za mrežami.

Ako upozornil denník SME, kľúčom by mohol byť čerstvý verdikt Súdneho dvora Európskej únie. Ten sa síce netýkal priamo jeho prípadu, no Kočnerovi obhajcovia v ňom údajne vidia možnosť, ako dosiahnuť miernejší trest.

Súd rozhodol v banálnom prípade

Rozsudok z Luxemburgu sa týkal len 200-eurovej pokuty, ktorú dostal vodič kamióna. Súdne rozhodnutie však prinieslo všeobecný právny princíp. Ak medzitým nadobudne účinnosť priaznivejšia právna úprava, tá má byť uplatnená aj spätne, a to nezávisle od toho, či je rozhodnutie vo vnútri krajiny považované za právoplatné.

Inými slovami, podľa Súdneho dvora EÚ musí byť vždy zohľadnený miernejší zákon, aj keď by to v danom štáte nebolo bežné. Práve túto argumentáciu chce využiť Kočnerov obhajca Michal Mandzák, ktorý rozhodnutie označil za prelomové a tvrdí, že by mohlo ovplyvniť aj Kočnerovu kauzu.

Prepustenie je zatiaľ len možnosťou

Podľa aktuálne platnej novely Trestného zákona, ktorá vstúpila do platnosti vlani, sa znížila sadzba za falšovanie cenných papierov zo 12 až 20 rokov na 5 až 12 rokov. SME pripomína, že Kočner je za mrežami už 7 rokov a ak by Najvyšší súd jeho dovolaniu vyhovel a zároveň uznal potrebu uplatniť miernejšiu sadzbu, teoreticky by mohol byť okamžite prepustený na podmienku.

Zatiaľ však ide len o právnu možnosť a Kočnerov návrat na slobodu by si vyžadoval viacero čiastkových úspechov v ďalších konaniach. Navyše, ako uviedol prokurátor Ján Šanta, ktorý viedol zmenkový proces, zníženie Kočnerovho trestu na tomto základe považuje za nepredstaviteľné.

O Kočnerovom osude rozhodne Najvyšší súd

Od apríla 2024 leží na stole Najvyššieho súdu Kočnerovo dovolanie, o ktorom sa dosiaľ nerozhodlo. Verdikt súdu v Luxemburgu môže byť pre jeho advokátov silným argumentom, no je otázne, či slovenské súdy tento prístup prijmú. Verdikt z EÚ totiž nie je priamo záväzný v každom prípade a Najvyšší súd môže situáciu posúdiť inak.