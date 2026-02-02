Na Slovensku premáva unikátny vlak, aký inokedy nestretnete: Ponúka divadlo, koncerty či svetelnú šou

Ilustračná foto: TASR – František Iván

Martin Cucík
TASR
Na Slovensku premávajú v týchto dňoch unikátne vlakové spojenia.

Kultúrne zážitky ponúkne v pondelok cestujúcim expresný vlak Ex 624 Tatran na trase Košice – Bratislava s odchodom z Košíc o 16.07 h. Súčasťou programu v spoločenskom vozni budú koncerty, divadelné predstavenie aj svetelná šou. Pôjde zároveň o pozvánku na otvárací ceremoniál Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Informovali o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a mesto Trenčín.

Spolupráca ZSSK s Kreatívnym inštitútom Trenčín má ambíciu ukázať, že verejná doprava môže byť nielen pohodlná a ekologická, ale aj inšpiratívna. Kultúrne expresy ponúkajú cestujúcim nevšedný zážitok s cieľom dostať myšlienku EHMK medzi čo najviac ľudí. Prvá takáto kultúrna jazda sa konala v piatok 30. januára na trase z Bratislavy do Košíc.

Divadelné predstavenie aj koncerty

Pondelkový program vo vlaku zahŕňa koncerty Léthé quartet a Chiki liki tu-a, ako aj divadelné predstavenie Pavla Seriša.

Kultúrny expres je ďalším spôsobom, ako osloviť celé Slovensko. Neprinášame len kultúru do vlaku, ale aj pozvanie na výnimočný zážitok, ktorý nás čaká v Trenčíne od 13. do 15. februára,“ uviedol riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajči. Okrem umeleckého zážitku tak cestujúci dostanú aj osobné pozvanie na otvárací víkend projektu.

Partnerstvo s projektom EHMK vnímame ako výnimočnú príležitosť spojiť ekologickú dopravu s kultúrnym posolstvom. Veríme, že kultúrne jazdy priamo vo vlaku môžu ľuďom otvoriť nový rozmer cestovania, prepájania regiónov a podnecovania záujmu o kultúru aj mimo tradičných priestorov,“ uviedla Jana Pôbišová, riaditeľka odboru komunikácie ZSSK.

