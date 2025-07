Na Slovensku je vodné monštrum: V obľúbenom jazere plával záhadný gigant. Muž si myslel, že vidí žraloka

„Keď už máme na Považí v lesoch medvede, prečo by sme nemohli mať cca 1,5-metrového žraloka v jazere?“ pýta sa užívateľ, ktorý video zverejnil.

Video záhadnej vodnej príšery sa objavilo minulý týždeň na profile muža menom Marek Nemček na sociálnej sieti Instagram a rýchlo si získalo pozornosť verejnosti.

Natočil záhadného giganta, myslel si, že vidí žraloka

Záber má pochádzať z pohľadu na jazero Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom, pričom len krátko po zverejnení zaplavila video vlna reakcií – od pobavenia až po prekvapenie a mierne znepokojenie.

Aj keď bolo na prvý pohľad jasné, že v jazere v skutočnosti nepláva morský žralok, ilúzia bola natoľko presvedčivá, že ľudí nielen pobavila, ale zároveň v niektorých prebudila dávno potláčané fóbie. Jeden z komentárov s humorom poznamenáva: „Keď nemáš peniaze na dovolenku v Egypte, a tak Egypt dorazí k tebe domov.“

Iný používateľ sa priznal: „Hoci to žralok asi nebude, práve ste mi potvrdili, že moja fóbia z toho, že mi bude v rybníku alebo v jazere plávať naproti, má svoje opodstatnenie.“

Nebol to žralok ani delfín

Ako neskôr informoval Nový Čas, záhadný tieň vo vode miestnych úplne neprekvapil. V komentároch pod príspevkom sa má skloňovať informácia, že mužovi sa v skutočnosti podarilo natočiť nie žraloka, ale tolstolobika – sladkovodnú rybu s impozantnými rozmermi, ktorá sa v tomto jazere zdržiava už celé roky.

Objavuje sa aj informácia, že tento gigant bol údajne už aspoň trikrát ulovený, pričom ho rybári zakaždým vrátili späť do vody. Takýto enormný jedinec je totiž pýchou miestneho biotopu. Ide o kaprovitú rybu, ktorá dorastá aj do takejto náramnej veľkosti.

Nie je to ani zďaleka prvýkrát, čo sa tolstolobik objavil pred očami Slovákov – napríklad, v roku 2016 sa z Bukovej priehrady podarilo vytiahnuť tolstolobika, ktorý vážil toľko ako dospelá žena (55 kilogramov). A v roku 2013 sa zase podarilo uloviť 50-kilového jedinca na Záhorí iba 10-ročnému dievčaťu. Tentoraz tak bolo výnimočné najmä to, že mýtický obyvateľ Zelenej vody vystúpil na hladinu práve v momente, keď sa pri jazere nachádzal niekto so zapnutou kamerou.