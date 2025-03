Na Slovensku husto sneží, hlásia problémy: Kamiónom sa šmýka, môže to však byť ešte horšie

Polícia odporúča vodičom na diaľnici D1 pod Tatrami zvýšiť opatrnosť. Z dôvodu hustého sneženia a silného vetra je na úseku Važec – Levoča obojsmerne znížená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu.

Uvedený úsek je plne prejazdný. Informovali o tom policajti na sociálnej sieti. Vodičov prechádzajúcich týmto úsekom vyzývajú, aby prispôsobili rýchlosť svojej jazdy zhoršeným poveternostným podmienkam.

Aj slabé sneženie spôsobuje problémy

Od dnešného rána Slovensko zasiahlo sneženie, ktoré hoci nie je veľmi silné, spôsobuje problémy na cestách. Ako informuje iMeteo, studený front, ktorý dorazil zo severu, začal ovplyvňovať počasie na Slovensku už v skorých ranných hodinách. Priniesol so sebou chladný vzduch a sneženie, ktoré sa v niektorých oblastiach zintenzívnilo.

Okrem sneženia sa na celom území zvyšuje aj vietor, ktorý môže byť nebezpečný. Táto kombinácia vytvára ideálne podmienky pre vznik snehových jazykov a závejov, čo už spôsobilo komplikácie na cestách, najmä na severe krajiny.

Na sile naberá aj vietor

V horských oblastiach, ako je Makov, sa už začali objavovať problémy so šmýkajúcimi sa kamiónmi. Sneh na ceste spôsobuje klzké podmienky, a preto je v tejto oblasti nevyhnutná opatrnosť. Podobné podmienky panujú aj v Oravskej Lesnej a vo Vychylovke, kde je cesta pokrytá snehom a sneženie je intenzívne. Problémy so šmýkajúcimi sa vozidlami hlásia aj na Donovaloch, Šturci a Kremnických Baniach. Tieto úseky sa tiež rýchlo pokrývajú snehom, takže vodiči by mali jazdiť pomaly a opatrne.

Vietor začína na našom území postupne silnieť, pričom najsilnejšie poryvy sa očakávajú počas popoludnia a najmä v horských oblastiach. Na vrcholkoch hôr môže vietor dosiahnuť rýchlosť až 20 m/s, čo môže predstavovať nebezpečenstvo. Aj v nížinách, ako je Východoslovenská a Podunajská nížina, bude vietor pomerne silný, a preto by ste nemali podceňovať ani jeho vplyv na jazdu.

Vodiči by mali byť dnes obzvlášť opatrní a prispôsobiť jazdu aktuálnym poveternostným podmienkam.