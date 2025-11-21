Na slovenskom trhu práce sa deje niečo veľmi zvláštne: Padol nový rekord, začínajú sa plniť predpovede analytikov

Nezamestnanosť na Slovensku v októbri dosiahla podľa najnovších údajov ústredia práce úroveň 5,02 percenta, čo predstavuje mierny medziročný nárast o 0,11 percentuálneho bodu. V medzimesačnom porovnaní klesla o dve stotiny bodu, po sezónnom očistení však pokračovala v jemnom raste a dostala sa na 5,04 percenta.
Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák upozorňuje, že trend pozvoľného zvyšovania nezamestnanosti by mohol pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Podľa jeho slov sa priestor pre ďalší pokles miery nezamestnanosti výrazne zúžil a vývoj bude aj naďalej ovplyvňovať kombinácia štrukturálnych problémov ekonomiky a nevyhnutných zmien v priemysle. Očakáva preto, že trh práce zostane napätý, no nezamestnanosť môže ešte mierne rásť, hoci nie skokovo.
Októbrové čísla podľa Koršňáka potvrdzujú trendy, ktoré sa rysovali už v predchádzajúcich mesiacoch. Nezamestnanosť sa síce na prvý pohľad mierne zlepšila, no po odfiltrovaní sezónnych vplyvov rástla a od marcového minima je vyššia už o vyše dve desatiny percentuálneho bodu. Silnejší prílev nových nezamestnaných pritom zasahuje čoraz viac aj domáci priemysel, ktorý v októbri priniesol najväčší počet nových žiadateľov o prácu od obdobia pandémie.
Zvýšený počet nových nezamestnaných
Zatiaľ čo september ovplyvnilo najmä hromadné prepúšťanie v Turci, v októbri rástla nezamestnanosť výraznejšie najmä v okrese Kežmarok a nadpriemerné prírastky hlásilo aj viacero ďalších okresov na severovýchode krajiny, ako aj časť bratislavského okolia.
Hoci počet nových nezamestnaných zostáva zvýšený, trh práce zároveň dokáže pomerne rýchlo absorbovať veľkú časť ľudí, ktorí prídu o prácu. Koršňák upozorňuje, že v októbri dokonca evidenciu opustilo viac ľudí pôvodne prepustených v rámci hromadných prepúšťaní, než do nej pribudlo. Silnejší odlev bol najmä v okresoch, kde má významné zastúpenie obuvnícky priemysel, teda v Martine, Bánovciach nad Bebravou, Partizánskom či Bardejove.
Napriek tomu počet ľudí, ktorí si našli novú prácu, nerastie a zostáva mierne pod úrovňami z minulého roka. Podľa analytika to naznačuje, že zvýšený prítok nových nezamestnaných síce nespôsobuje prudký nárast miery nezamestnanosti, ale brzdí jej možný pokles.
Kľúčovým problémom naďalej zostáva nesúlad medzi tým, čo ponúka trh práce a tým, aká pracovná sila je dostupná. Neobsadených pracovných miest je rekordne veľa. V októbri ich počet stúpol na 116,5 tisíca a vysoký zostáva aj prítok nových ponúk. „Ponuka a dopyt po práci sa nestretávajú, a to regionálne aj kvalifikačne,“ vysvetľuje Koršňák.
139-tisíc cudzincov
Tento nesúlad spôsobuje, že aj napriek vyššej nezamestnanosti nevzniká tlak na prudký pokles počtu voľných miest. Zároveň to znamená, že časť nových uchádzačov môže v evidencii zostávať dlhšie, najmä v ekonomicky slabších regiónoch. Napätie na trhu práce je viditeľné aj v rekordne rastúcom počte zahraničných pracovníkov. Tí prichádzajú najmä z Ázie a Strednej Ázie, pričom po októbri ich bolo už takmer 139-tisíc.
Najpočetnejšou skupinou zostávajú Ukrajinci, no čoraz výraznejšie rastie počet Vietnamcov, Indov, Filipíncov, Uzbekov či Nepálcov. Indovia sa prvýkrát stali druhou najpočetnejšou skupinou cudzincov pracujúcich na Slovensku. Koršňák pripomína, že ide o dôsledok nedostatku vhodnej domácej pracovnej sily, ktorý slovenských zamestnávateľov tlačí k intenzívnejšiemu dovážaniu pracovníkov zo zahraničia.
Analytik v závere svojho hodnotenia upozorňuje, že nerovnováha na trhu práce sa v blízkej budúcnosti pravdepodobne nezmierni. Očakáva naopak, že ju budú ďalej prehlbovať demografické zmeny, starnutie populácie aj postupný pokles počtu ľudí v produktívnom veku. Trh práce tak zrejme zostane rozdelený na regióny a odvetvia, kde je o pracovníkov veľká núdza, a na tie, kde sa prepúšťanie môže pretaviť do dlhodobejšieho rastu nezamestnanosti.
„Domáci trh práce ostáva relatívne napätý, no v dôsledku štrukturálnych nerovnováh môže časť nárastu nezamestnanosti nadobudnúť dlhodobejší charakter,“ uzatvára Koršňák.
