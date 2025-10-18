Na Slovensko sa valí silný vietor: Najhoršia situácia bude na týchto miestach, meteorológovia varujú ľudí

Na horách sa v sobotu môže vyskytnúť silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Výstraha platí od 16.00 h do nedele (19. 10.) 3.00 h pre okresy Tvrdošín, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica a Brezno. „Na horách v polohách nad približne 1500 metrov sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica,“ priblížili meteorológovia.
