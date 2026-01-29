Na Slovensko príde ďalšia legendárna kapela: Do malej dediny pri Snine zavítajú svetoví hudobníci

Ilustračná foto: TASR - Roman Hanc

Roland Brožkovič
TASR
Festival ROCK POD KAMEŇOM sa v roku 2026 vráti v termíne 25. – 27. júna do areálu Topovné v Belej nad Cirochou. Organizátori oznámili ďalšie veľké meno programu, ktorým je americká skupina BLACK EYED PEAS.

Formácia patrí medzi najúspešnejšie hudobné projekty modernej popovej scény. Počas svojej kariéry získala šesť cien Grammy, predala desiatky miliónov albumov a jej skladby majú miliardové počty prehratí na streamovacích platformách. Medzi najznámejšie hity patria skladby I Gotta Feeling, Where Is The Love?, Boom Boom Pow, Pump It či Let’s Get It Started.

Meno, ktoré nikto nečakal

„Black Eyed Peas sú presne ten typ interpreta, ktorý dokáže spojiť celé publikum naprieč generáciami a žánrami. Som presvedčený, že ich vystúpenie bude jedným z najsilnejších momentov festivalu,“ uviedol organizátor festivalu Michal Latta.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ROCK POD KAMEŇOM (@rockpodkamenom)

Black Eyed Peas sa pridávajú k už potvrdeným zahraničným menám, medzi ktorými sú Within Temptation, Mastadon, Pendulum, Drowning Pool, Sonata Arctica a Korpiklaani. Podľa organizátora ide o kombináciu interpretov, ktorá reflektuje žánrovú pestrosť festivalu a ambíciu priniesť program svetovej úrovne. Domácu scénu budú reprezentovať kapely Iné Kafe, Konflkikt a Heľenine oči. Z Českej republiky je potvrdený spevák Michal David.

Organizátor dodal, že program ešte nie je kompletný a ďalšie mená budú postupne zverejňované v najbližšom období.

