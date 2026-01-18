Na Slovensko prichádza Sibír: Čaká nás mrazivá zima aj slnečné lúče. Iné to nebude až do piatka

Ilustračná foto: SITA/AP

Michaela Olexová
SITA
Slovensko čaká kombinácia slnečného, no zároveň veľmi mrazivého počasia.

Ako sme vás včera informovali, meteorológovia počas celého týždňa pozorne sledovali tzv. beštiu z východu a prinášali správy o tom, ako mimoriadne studený arktický vzduch začal stekať smerom do Európy. Ide o neodborné pomenovanie pre vpád mrazivého vzduchu z oblasti Sibíri a vnútrozemia Ruska.

Podľa dnešnej správy portálu iMeteo táto masa ľadového vzduchu niekoľko dní kumulovala nad východnou Európou a teraz sa prevalí aj nad naše územie.

Na Slovensku bude slnečné, no zároveň veľmi mrazivé počasie

Za bežných okolností by sa studený vzduch dostával najmä na prednú a južnú stranu tlakovej výše, no v tomto prípade cirkuluje okolo jej stredu. Tento jav bolo možné pozorovať vo viacerých oblastiach východnej Európy a Slovensko sa teraz ocitne na jej zadnej strane, čo bude znamenať ešte výraznejšie ochladenie.

Počasie na Slovensku dnes ovplyvní tlaková výš, vďaka ktorej sa k nám po dlhšej dobe dostane slnečné počasie. Zároveň však bude do našej oblasti od juhu prúdiť veľmi chladný a suchý vzduch.

Foto: TASR/František Iván

Denné maximá sa môžu pohybovať od −5 do 0 °C a zaujímavosťou je, že teploty sa môžu dostať nad nulu najmä v kotlinách. Dôvodom je tzv. fénový efekt, ktorý napríklad na Liptove môže priniesť oteplenie až na +2 °C.

Úplne iný charakter bude mať počasie v nočných hodinách. Noc prinesie prudké ochladenie, pričom v dolinách a kotlinách môžu teploty klesnúť až na −20 °C.

Ako uzatvára iMeteo, Slovensko tak čaká zaujímavá kombinácia slnečného, no zároveň veľmi mrazivého počasia, ktorá by mala pretrvať minimálne do budúceho piatka.

Aké počasie nás čaká dnes?

Dnes bude na Slovensku jasno až polojasno, spočiatku bude na západe lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota bude -1 až 4 °C, na Zemplíne ojedinele okolo -3 °C. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 2 stupňov Celzia. Bude bezvetrie alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor o rýchlosti do 6 m/s (20 km/h). Zrážky sa neočakávajú.

