Čaká nás mrazivá noc: Teploty klesnú k mínus 18 stupňov Celzia vo viacerých okresoch

Foto: TASR/Jakub Kotian

Zuzana Veslíková
TASR
Ak sa chystáte von, poriadne sa oblečte.

Vo viacerých okresoch môže byť v noci zo soboty na nedeľu od mínus 15 do mínus 18 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre celý Prešovský a Košický kraj a viaceré okresy Žilinského a Banskobystrického kraja. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ pripomínajú meteorológovia. Výstrahy platia predbežne od polnoci do 9: hodiny.

Čaká nás zosilnenie nočných mrazov a ľadové dni

SHMÚ už predtým na sociálnej sieti informoval, že počasie v karpatskej oblasti začala ovplyvňovať rozsiahla tlaková výš, ktorá zasahuje od severovýchodu. Ide o veľký výbežok, pretože je súčasťou obrovskej tlakovej výše, ktorej stred sa dá vystopovať až niekde východne od Uralu nad ázijskou časťou Ruska.

Zmena počasia prinesie podľa meteorológov predovšetkým zosilnenie nočných mrazov. „Na väčšine územia by sa mali vyskytnúť aj celodenné mrazy, teda ľadové dni,“ podotkol SHMÚ.

Udrie beštia z východu: Slovensko má pred sebou ľadové dni, nasneží a poriadne vymrzneme

