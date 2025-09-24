Na šéfa SIS Gašpara prišli štyri podnety. Parlamentný výbor však nezačal ani jedno konanie, nepodporili ho koaliční poslanci

Foto: TASR - Martin Baumann

Tomáš Mako
TASR
Podnety podal poslanec Ondrej Dostál, poslankyne za PS a Nadácia Zastavme korupciu. Výbor však nezačal ani jedno konanie voči riaditeľovi SIS.

Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií nezačal ani jedno konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi. Na výbor boli doručené štyri podnety. Týkali sa majetkových pomerov i spoluvlastníckeho podielu v českej spoločnosti. Návrh na začatie konaní nepodporili členovia z radov koalície.

Koaliční poslanci tvrdia, že podnety boli špekulatívne a nespĺňali náležitosti, pretože sa opierali o medializované články. „Vieme, aké sú náležitosti, a vieme sa relevantne rozhodnúť. Keď sú tam jednoduché vety typu toľko nezarábal alebo ‚keby, ak, že, možno, pravdaže‘, tak takéto vety pre nás nespĺňajú náležitosti,“ povedala novinárom členka výboru Zuzana Matejičková (Smer-SD). Stačí podľa nej, že Gašpar zverejnil svoje majetkové pomery, ktoré prešli aj výborom.

Gašpar ako šéf SIS bol podľa podpredsedu výboru Pavla Gogu (Smer-SD) preverený rôznymi inštitúciami. „Má previerky každého druhu a myslím si, že toto stačí na to, aby bol pán Gašpar stále vo funkcii riaditeľa SIS,“ dodal.

Opozícia chcela dať Gašparovi možnosť vysvetliť incidenty

Člen výboru Ondrej Dostál (SaS) vysvetlil, že konanie sa začína doručením na výbor, pretože stačí, že podnet spĺňa formálne podmienky. To však musia odobriť členovia výboru. Koaliční poslanci sa však pri hlasovaní zdržali a konania sa nezačali. Gašpar na výbor zaslal vyjadrenie, no podľa Dostála v ňom nevyvrátil podozrenia, ktoré obsahovali podnety.

„Zdá sa, že ústavný zákon sa podľa koaličných poslancov na riaditeľa tajnej služby nevzťahuje,“ povedala šéfka výboru Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ). „Aj na výbore sme hovorili poslancom vládnej koalície, že aj pre riaditeľa tajnej služby, pre dôveryhodnosť tajnej služby by bolo oveľa lepšie v konaní dôveryhodne vysvetliť všetky skutočnosti, ktoré podávatelia podnetov namietajú,“ skonštatovala s tým, že Gašpar by aspoň dostal možnosť, aby veci vysvetlil a predložil potrebné dokumenty.

Podnety podal Dostál, poslankyne za PS, ako aj Nadácia Zastavme korupciu. Poslankyne podali podnet v súvislosti so športovým autom, ktoré podľa hnutia nemal uvedené v majetkovom priznaní. Dostál sa v podnetoch odvolával na medializované informácie, že Gašpar nepriznal spoluvlastnícky podiel v českej spoločnosti. Nadácia podala podnet v súvislosti s majetkovými pomermi a užívaním auta.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ministerka Šimkovičová vysvetlila, prečo sa kupovali letenky za 16 000 eur: Toto je dôvod, prečo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac