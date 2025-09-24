Na šéfa SIS Gašpara prišli štyri podnety. Parlamentný výbor však nezačal ani jedno konanie, nepodporili ho koaliční poslanci

Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií nezačal ani jedno konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi. Na výbor boli doručené štyri podnety. Týkali sa majetkových pomerov i spoluvlastníckeho podielu v českej spoločnosti. Návrh na začatie konaní nepodporili členovia z radov koalície.
Koaliční poslanci tvrdia, že podnety boli špekulatívne a nespĺňali náležitosti, pretože sa opierali o medializované články. „Vieme, aké sú náležitosti, a vieme sa relevantne rozhodnúť. Keď sú tam jednoduché vety typu toľko nezarábal alebo ‚keby, ak, že, možno, pravdaže‘, tak takéto vety pre nás nespĺňajú náležitosti,“ povedala novinárom členka výboru Zuzana Matejičková (Smer-SD). Stačí podľa nej, že Gašpar zverejnil svoje majetkové pomery, ktoré prešli aj výborom.
Gašpar ako šéf SIS bol podľa podpredsedu výboru Pavla Gogu (Smer-SD) preverený rôznymi inštitúciami. „Má previerky každého druhu a myslím si, že toto stačí na to, aby bol pán Gašpar stále vo funkcii riaditeľa SIS,“ dodal.
Opozícia chcela dať Gašparovi možnosť vysvetliť incidenty
Člen výboru Ondrej Dostál (SaS) vysvetlil, že konanie sa začína doručením na výbor, pretože stačí, že podnet spĺňa formálne podmienky. To však musia odobriť členovia výboru. Koaliční poslanci sa však pri hlasovaní zdržali a konania sa nezačali. Gašpar na výbor zaslal vyjadrenie, no podľa Dostála v ňom nevyvrátil podozrenia, ktoré obsahovali podnety.
„Zdá sa, že ústavný zákon sa podľa koaličných poslancov na riaditeľa tajnej služby nevzťahuje,“ povedala šéfka výboru Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ). „Aj na výbore sme hovorili poslancom vládnej koalície, že aj pre riaditeľa tajnej služby, pre dôveryhodnosť tajnej služby by bolo oveľa lepšie v konaní dôveryhodne vysvetliť všetky skutočnosti, ktoré podávatelia podnetov namietajú,“ skonštatovala s tým, že Gašpar by aspoň dostal možnosť, aby veci vysvetlil a predložil potrebné dokumenty.
Podnety podal Dostál, poslankyne za PS, ako aj Nadácia Zastavme korupciu. Poslankyne podali podnet v súvislosti so športovým autom, ktoré podľa hnutia nemal uvedené v majetkovom priznaní. Dostál sa v podnetoch odvolával na medializované informácie, že Gašpar nepriznal spoluvlastnícky podiel v českej spoločnosti. Nadácia podala podnet v súvislosti s majetkovými pomermi a užívaním auta.
