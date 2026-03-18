„Na rande neplatím za ženy.“ Po tejto správe sa Slovenka rozhodla mužovi ukázať, ako funguje rovnosť

Nedávno sme vás informovali o žene, ktorá ostala šokovaná po tom, ako po prvom rande dostala správu od daného muža. Tá najprv začala tým, že si ich spoločný čas užil, no hneď potom jej začal vyčítať, že hoci s ním bola na tomto prvom rande, stále sa správa ako nezadaná žena, ktorá potrebuje byť dobývaná.
Ako sa ukázalo, takéto správy vôbec nie sú výnimkou. Niektorí muži pritom svoje podmienky vyjadrujú ešte pred daným rande a to sa stalo aj 46-ročnej Slovenke, ktorá sa rozhodla o skúsenosť s týmto mužom podeliť na sociálnej sieti.
Rozhodla sa mu ukázať, ako funguje rovnaký prístup
Žena v príspevku opísala, že si s mužom písala približne 2 týždne, kým sa rozhodli stretnúť sa. „Andrzej bol jedným z tých vzácnych ľudí, s ktorými sa rozpráva prirodzene a ľahko. Bez narážok, bez predstierania, bez snahy vyzerať lepšie, než človek v skutočnosti je. Mal päťdesiatdva rokov, bol rozvedený, mal dve dospelé deti a pracoval v stavebníctve. Pôsobil rozumne, inteligentne a mal zmysel pre humor. Keď navrhol osobné stretnutie, súhlasila som bez váhania,“ prezradila.
Potom ju však 52-ročný muž nemilo prekvapil, keď po dohodnutí si rande hneď prišla aj podmienka. „Dohodnime sa hneď na začiatku — na rande neplatím za ženy. Je to môj princíp. Dúfam, že ti to neprekáža,“ znelo celé znenie nasledujúcej správy.
V tejto chvíli sa žena nad tým viac nezamyslela a v pokoji odpísala, že sa teda vidia v sobotu, pričom dodala aj to, že si cení jeho úprimnosť. Do soboty však bolo dosť času, a tak si žena mala čas premyslieť, čo jeho požiadavka vlastne znamená a ako by na ňu mala zareagovať.
V sobotu ráno sa zobudila skôr než zvyčajne, keďže dobre vie, koľko jej prípravy na rande trvajú. „Otvorila som skriňu a automaticky som vzala čierne šaty. Potom kozmetickú taštičku: make-up, maskaru, rúž. A zrazu som sa zastavila. Prečo? Ak sme si rovní. Ak každý platí za seba. Ak nikto nikomu nič nedlhuje,“ zhodnotila žena.
