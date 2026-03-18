„Na rande neplatím za ženy.“ Po tejto správe sa Slovenka rozhodla mužovi ukázať, ako funguje rovnosť

Ilustračné foto: Gemini Google (vytvorené umelou inteligenciou)

Dana Kleinová
Dokonca aj muži sa zhodli, že žena spravila správne.

Nedávno sme vás informovali o žene, ktorá ostala šokovaná po tom, ako po prvom rande dostala správu od daného muža. Tá najprv začala tým, že si ich spoločný čas užil, no hneď potom jej začal vyčítať, že hoci s ním bola na tomto prvom rande, stále sa správa ako nezadaná žena, ktorá potrebuje byť dobývaná.

Ako sa ukázalo, takéto správy vôbec nie sú výnimkou. Niektorí muži pritom svoje podmienky vyjadrujú ešte pred daným rande a to sa stalo aj 46-ročnej Slovenke, ktorá sa rozhodla o skúsenosť s týmto mužom podeliť na sociálnej sieti.

Rozhodla sa mu ukázať, ako funguje rovnaký prístup

Žena v príspevku opísala, že si s mužom písala približne 2 týždne, kým sa rozhodli stretnúť sa. „Andrzej bol jedným z tých vzácnych ľudí, s ktorými sa rozpráva prirodzene a ľahko. Bez narážok, bez predstierania, bez snahy vyzerať lepšie, než človek v skutočnosti je. Mal päťdesiatdva rokov, bol rozvedený, mal dve dospelé deti a pracoval v stavebníctve. Pôsobil rozumne, inteligentne a mal zmysel pre humor. Keď navrhol osobné stretnutie, súhlasila som bez váhania,“ prezradila.

Foto: Pexels

Potom ju však 52-ročný muž nemilo prekvapil, keď po dohodnutí si rande hneď prišla aj podmienka. „Dohodnime sa hneď na začiatku — na rande neplatím za ženy. Je to môj princíp. Dúfam, že ti to neprekáža,“ znelo celé znenie nasledujúcej správy.

V tejto chvíli sa žena nad tým viac nezamyslela a v pokoji odpísala, že sa teda vidia v sobotu, pričom dodala aj to, že si cení jeho úprimnosť. Do soboty však bolo dosť času, a tak si žena mala čas premyslieť, čo jeho požiadavka vlastne znamená a ako by na ňu mala zareagovať.

V sobotu ráno sa zobudila skôr než zvyčajne, keďže dobre vie, koľko jej prípravy na rande trvajú. „Otvorila som skriňu a automaticky som vzala čierne šaty. Potom kozmetickú taštičku: make-up, maskaru, rúž. A zrazu som sa zastavila. Prečo? Ak sme si rovní. Ak každý platí za seba. Ak nikto nikomu nič nedlhuje,“ zhodnotila žena.

Spravila experiment

V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre

