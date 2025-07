Na pláži sa objavilo niečo zvláštne, môže to byť varovanie pred katastrofou z antických čias: Archeológovia sú zmätení

V oblasti polostrova Kamčatka udrelo zemetrasenie, ktoré si vyžiadalo evakuácie a varovania pred vlnami cunami v rôznych častiach pacifického pobrežia. Tie sa týkali aj Havajských ostrovov. Po takmer desaťročí sa na nich objavilo niečo, čo je možno varovaním pred obrovskou hrozbou.

Ako informuje Mail Online, po desaťročí sa na havajskej pláži objavili symboly vyryté do skaly. Podľa niektorých môže ísť o varovanie z antických čias, že sa blíži katastrofa. Séria 26 petroglyfov pochádzajúcich z obdobia medzi rokmi 1000 až 1400 nášho letopočtu sa objavila po ústupe prílivu pozdĺž pobrežia zálivu Pōkaʻī vo Waianae ešte 23. júla.

Vyobrazujú najmä zjednodušene znázornené ľudské postavy, pričom môže ísť o znázornenie historických udalostí. V súčasnosti ale archeológovia nevedia, čo presne môžu znamenať. Domorodí Havajčania však naozaj veria, že symboly sú varovaním predkov pred zmenami, ktoré sa týkajú životného prostredia vrátane blížiacich sa katastrof spôsobených zmenou klímy.

Hawaiian petroglyphs dating back at least a half-millennium are visible on Oahu for the first time in years. pic.twitter.com/ZrP1Fv6vyX

— The Associated Press (@AP) July 25, 2025