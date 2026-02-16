Na malom pavúčikovi sa objavil „perlový náhrdelník“. Nebola to žiadna ozdoba, ale niečo oveľa horšie

Svet živočíchov je neuveriteľne fascinujúci a ak si aj myslíte, že o ňom už veľa viete, stále dokáže prekvapiť. Nielen nás, bežných nadšencov, ale aj vedcov. Keď sa skupina brazílskych výskumníkov v zoologickej zbierke zadívala na malého pavúčika, všimli si niečo nečakané.
Na jednom z exemplárov spozorovali, že pavúčik z čeľade Sparassidae (maloočkovité) má na sebe akýsi „perlový náhrdelník“, informuje IFLScience. Keďže nič podobné nevideli, tak sa rozhodli rozlúsknuť túto záhadu. Ako sa ukázalo, nešlo o milý objav.
Žiadny náhrdelník, ale parazit
O svoj nález sa podelili v štúdii publikovanej na platforme Taylor & Francis Online, ktorá zverejňuje recenzované akademické články. Náhrdelník z perál nebol prirodzeným „doplnkom“ pavúka, ale v skutočnosti ho tvorili parazitické roztoče.
To, že sa pricucli na pavúka práve v tejto časti, nie je náhoda. Chceli sa dostať k takzvanej krvomiazge – telovej tekutine bezstavovcov. Nadnesene a veľmi zjednodušene môžeme povedať, že nám pripomínajú akýchsi „upírov“, ktorí sa prisali na pavúčika.
Vedcom sa tak podaril objav spojený s málo známym druhom parazitického roztoča z rodu Araneothrombium, o ktorom sa dovtedy vedelo iba v spojitosti s výskytom v Kostarike. Ukázalo sa, že je rozšírenejší a dokáže parazitovať na viacerých typoch mladých pavúkov.
Ak nájdete doma „bežného“ pavúka, nezabíjajte ho
Na pavúky môžeme naraziť aj v našich domácnostiach, avšak ak ste bádateľské duše a dúfate, že v rohu izby natrafíte na prelomový objav, asi budete sklamaní. No v prípade, že pavúky zabíjate a pavučiny vymetáte, mali by ste vedieť, že to nie je najlepší nápad. Ako sme vás informovali, najlepšie, čo môžete v takejto situácii urobiť, je, nechať ich robiť si svoju prácu ďalej.
Pavučinová sieť, ktorú druhy žijúce v našich domácnostiach pletú, nie je náhodná a má svoj účel. Slúži na to, aby do nej ulovili svoju korisť, ktorou sú škodcovia či hmyz, ktorý môže prenášať rôzne choroby. Ako napríklad komáre. A tu sa dostávame k významu, ktorý majú pre ľudí. Tým, že ulovia komára, zabránia tomu, aby vás poštípal. Čiže vy zostanete bez štípanca a pavúk bude mať svoju vytúženú korisť. To znie ako výhra pre obe strany, čo poviete?
