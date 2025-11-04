Na mágiu majú vrodený talent. Ženy, narodené v týchto znameniach zverokruhu, boli v minulom živote čarodejnicami

Všetky znamenia majú svoje prirodzené talenty a odlišné črty. Každé z nich nielenže diktuje alebo predpovedá naše tendencie a osud v tomto živote, ale tiež vykresľuje zreteľný obraz toho, odkiaľ sme prišli. Dokonca existuje niekoľko znamení, ktoré podľa hviezd s veľkou pravdepodobnosťou žili ako čarodejnice alebo to boli mystickí liečitelia.
Čarodejníctvo sa nespája len s kúzlami a zaklínadlami. Ide o určité schopnosti spojené s vnímavosťou, ktorá je za hranicami bežného rozumu. Dnes sú čarodejnicami ženy, ktoré majú silne vyvinutú intuíciu, vedia vycítiť nálady a potreby druhých a cítia hlboké spojenie s prírodou a pokladmi, ktoré ponúka. Ktoré znamenia zverokruhu vynikajú skrytými magickými schopnosťami a nesú v sebe tajomstvo z minulých životov podľa Collective World?
Škorpión
Ako majster transformácie máte skutočné čarodejnícke schopnosti – dokonca aj v tomto živote. Vaše vrodené vedomosti a zvládnutie všetkého okultného pochádza z minulého života, v ktorom ste žili ako čarodejnica alebo uctievaný mystik. Možno práve preto vaša odvaha a statočnosť majú tendenciu žiariť, keď ide o konfrontáciu s neznámym, čoho sa mnohí boja. Z tohto dôvodu ste opatrní v tom, koho pustíte do svojho vnútorného sveta.
Nesiete hlbokú ranu zrady, ktorá pochádza z minulosti, keď sa proti vám obráti niekto, komu ste dôverovali. Hoci sa už nemusíte obávať prenasledovania, stále pracujete na zotavovaní sa z tejto traumy. Používanie svojej sily a zručností s dôverou v prítomnosť vám pomáha uzdraviť srdce.
