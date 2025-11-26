Na juhu Slovenska zomreli tri deti: Obrovská tragédia, pri požiari prišli o život až štyria ľudia

V obci Kozárovce, okres Levice, zažili dnes ráno obrovskú tragédia. V rodinnom dome, v ktorom vypukol požiar, našli telá štyroch obetí, z ktorý boli až tri deti. Informáciu priniesli TVNoviny.
„Operátor tiesňovej linky 155 vyslal na miesto udalosti dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Lekár, žiaľ, musel konštatovať úmrtie u troch detí a jednej dospelej osoby bez identifikácie,“ potvrdila tragédiu hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Petra Klimešová.
Len pred pár dňami pri tom tragický požiar pripravil o život rovnako malé deti. V lokalite Mašličkovo v košickej mestskej časti Luník IX vypukol 10. novembra v jednej z jednoduchých stavieb požiar. Zomreli pri ňom dve malé deti. Oheň sa rozšíril aj na niekoľko ďalších príbytkov.
Správu aktualizujeme.
