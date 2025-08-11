Na juhu Slovenska sa potvrdili ďalšie prípady žltačky, situácia začína byť vážna

Foto: TASR (Roman Hanc)

Tomáš Mako
TASR
Pre slovenské mesto na juhu platia viaceré opatrenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne zaznamenal počas uplynulého týždňa ďalšie štyri nové ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A v rámci epidemiologického výskytu. Kumulatívne ku dnešnému dňu je v rámci jednej epidémie hlásených spolu 68 ochorení, potvrdila Denisa Masárová z RÚVZ Komárno.

V súčasnosti je v územnej pôsobnosti komárňanského RÚVZ evidované jedno aktívne epidemické ohnisko vírusovej hepatitídy typu A. Ochorenia boli evidované v rámci jednej rodiny, ktorej členovia bývajú na 12 rôznych adresách v meste Hurbanovo.

Opatrenia aj odporúčania neorganizovať hromadné podujatia

V Hurbanove platia aktuálne viaceré opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť šíreniu ochorenia. Patria k nim epidemiologické vyšetrovania v ohniskách nákazy za účelom lokalizovať ohniská, lekársky dohľad nariadený rozhodnutím pre všetky kontakty chorých osôb aj imunizácia nariadená rozhodnutím pre všetky kontakty chorých.

K ďalším opatreniam patria ohnisková dezinfekcia, dezinfekcia artézskej studne, ktorú využívajú obyvatelia mesta Hurbanovo ako zdroj pitnej vody, zabezpečenie prístupu k pitnej vode dotknutých obyvateľov, spolupráca so samosprávou, všeobecnými lekármi pre dospelých a deti a dorast, pracovníkmi sociálnej terénnej práce a zástupcami Zdravých regiónov.

RÚVZ vzhľadom na zvýšené riziko výskytu vírusovej hepatitídy typu A v meste Hurbanovo neodporúča organizovanie hromadných podujatí do obdobia zlepšenia epidemiologickej situácie. Zároveň požiadal všetky potravinárske prevádzky v meste o zvýšenú frekvenciu vykonávania sanitácie a účinnú dezinfekciu.

