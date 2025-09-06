Na jazere sa objavili ostrovčeky, ktoré nedajú vedcom spávať: Deje sa niečo zlé a má to vplyv aj na ľudí

Veľké soľné jazero v Utahu skrýva tajomstvo, ktoré sa vedci niekoľko rokov snažili objasniť. Na jeho povrchu sa vynárajú záhadné „ostrovčeky“ – valcovité pahorky porastené trstinami, ktoré nedajú výskumníkom pokoj. Až nedávno sa situácia začala pomaličky objasňovať.
Vedecký výskum ukázal, že tieto ostrovčeky sú v skutočnosti miestami, kde na povrch preniká podzemná sladká voda. Vznikajú oázy, ktoré slúžia ako zásobovač vody a prospievajú rastlinnému životu, približuje portál Science Alert.
Varuje pred jednou vecou
Geológ Bill Johnson z Univerzity v Utahu však varuje, že nejde o žiadny zdroj vody, ktorý by sme mali začať využívať my ľudia. Hovorí, že tým posledným, čo by chceli, je, aby sa dostal do takejto klasifikácie.
S jazerom to nevyzerá dobre
Veľké soľné jazero čelí drsnej realite a jeho hladina klesá. Tým v ňom narastá slanosť, čo má vplyv na jeho krehký ekosystém.
So zmenou vodnej hladiny prichádza ďalší problém – odhaľované dno, ktoré produkuje jemný prach, ktorý je unášaný vetrom a zhoršuje kvalitu ovzdušia v okolí, spomína ScienceDaily.
Bill Johnson chce prostredníctvom svojho výskumu zistiť, či je možné využiť podzemnú vodu, ktorou je jazero zásobované, na obnovu porušeného dna jazera, a znížiť tak znečistenie prachom. No je tu ďalší otáznik, na ktorý zatiaľ s tímom nemajú nemajú odpoveď – odkiaľ táto podzemná voda pochádza?
