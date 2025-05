Na Európu sa valí medikán, prinesie nečakanú zmenu: Na teplo zabudnite, počasie sa ešte dlho meniť nebude

Začiatok týždňa sa ponesie v podobnom duchu ako ten predchádzajúci. Počasie bude aj naďalej premenlivé, pričom najmä v noci treba počítať s mrazmi. Denné maximá síce vystúpia o niečo vyššie, no stále zostaneme v chladnejšom režime.

Podľa portálu iMeteo sa nad našu oblasť bude od severozápadu rozširovať okraj tlakovej výše, zatiaľ čo vo vyšších vrstvách atmosféry bude cítiť vplyv brázdy nízkeho tlaku. Tento súbeh spôsobí, že počasie zostane nestále, na viacerých miestach sa môže objaviť slabý dážď alebo mrholenie, predovšetkým na východe krajiny. Na horách dokonca môžu pribudnúť aj snehové zrážky.

Teploty mierne stúpnu, no vietor ich pocitovo zníži

Denné teploty sa budú pohybovať medzi 14 a 19 °C, no v severnej polovici stredného Slovenska zostanú len okolo 12 °C. Najmä v oblastiach s trvalejším oblačným pokrytím bude teplota pôsobiť ešte nižšie, a to aj v dôsledku severovýchodného vetra, ktorý môže miestami dosiahnuť rýchlosť až 25 km/h.

Tento vietor spôsobí výrazne nižšiu pocitovú teplotu, najmä v tieni a vo vyššie položených lokalitách. V týchto nadmorských výškach môžu byť zrážky snehové. Očakáva sa síce len malé množstvo zrážok, do 2 mm, no vo vyšších horských oblastiach môže napadnúť do 2 cm nového snehu. Situácia teda ostáva pomerne chladná a nestála, čo znamená, že dnešný deň bude treba prispôsobiť aktuálnym podmienkam.

Utorok prinesie chladné ráno a premenlivú oblohu

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), obloha bude počas utorka jasná až polooblačná, na západnom a strednom Slovensku sa môže dočasne zväčšiť oblačnosť. Ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky, vo vyšších polohách od výšky približne 1 400 metrov aj snehové prehánky.

Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať medzi 3 a -3 °C, v južnej polovici západného a stredného Slovenska medzi 9 a 3 °C. V nížinách sa môže vyskytnúť aj prízemný mráz. Najvyššia denná teplota vystúpi na 15 až 20 °C, na severe a na Horehroní okolo 13 °C. Fúkať bude severovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 25 km/h, ktorý večer zoslabne.

V stredu sa mierne oteplí, no čaká nás studený front

Streda bude polojasná až oblačná, ojedinele sa počas dňa vyskytnú slabé zrážky. V noci bude prevažne malá oblačnosť. Najnižšia teplota v noci klesne na 2 až -3 °C, na juhu a v svahových oblastiach miestami okolo 4 °C.

Denná teplota vystúpi na 17 až 22 °C, na severe miestami okolo 15 °C. Väčšinou bude bezvetrie, no miestami sa môže objaviť aj západný vietor do 20 km/h. V priebehu dňa k nám od severu postúpi studený front, ktorý prinesie ďalšie ochladenie.

Štvrtok bude daždivý a chladnejší, miestami aj so snehom

Vo štvrtok bude oblačno až zamračené, prechodne aj s jasnejšími úsekmi. Postupne sa na mnohých miestach vyskytnú prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Vo vyšších polohách od výšky približne 1 300 metrov bude snežiť.

V priebehu dňa sa od severu začne výraznejšie ochladzovať. Najnižšia nočná teplota klesne na 11 až 6 °C, v údoliach miestami okolo 4 °C. Denná teplota sa bude pohybovať od 14 do 20 °C, na severe medzi 8 a 14 °C.

Záver týždňa bude podpriemerne chladný

Od piatka do nedele bude počasie pokračovať v teplotne podnormálnom režime. Očakáva sa premenlivá oblačnosť a prehánky, predovšetkým na severe. Vo vysokých polohách sa vyskytnú aj snehové zrážky.

Nočné teploty klesnú na 8 až 2 °C, v údoliach miestami až na 0 °C. V nižších oblastiach sa môže objaviť aj prízemný mráz. Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať od 9 do 17 °C, neskôr počas víkendu vystúpia na 12 až 20 °C.

Jar sa zatiaľ naplno neukáže, na juhu Európy hrozí medikán

Zatiaľ čo u nás pretrváva chladné a premenlivé počasie, juh Európy čelí oveľa vážnejšej situácii. Podľa televízie Nova sa v oblasti Stredozemného mora formuje medikán, teda cyklóna s tropickými znakmi podobná hurikánu. Zasiahnuť má najmä juh Talianska medzi 14. a 16. májom, pričom meteorológovia varujú pred prívalovými dažďami, vetrom nad 100 km/h a vysokými vlnami.

Okrem búrok zasiahne región aj vlna saharského prachu, ktorá môže spôsobiť výskyt tzv. krvavého dažďa, zrážok s načervenalým zafarbením. Tieto výkyvy v cirkulácii nad Európou môžu okrajovo ovplyvniť aj počasie u nás, najmä čo sa týka rozloženia tlakových útvarov a ďalšieho prúdenia vzduchu.