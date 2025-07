Nepísané pravidlá cestovania: Uľahčia presun vám aj vašim spolucestujúcim, mal by ich poznať každý

Zatiaľ čo niektoré oblasti cestovania majú prísne pravidlá, na ktoré upozorňujú aj rôzne značky či symboly, existuje aj zopár nepísaných, ktoré sa nespájajú až tak veľmi s bezpečnosťou, ale súvisia s etiketou. Tá je totiž počas cestovania tiež veľmi dôležitá a bez empatie by ste ďaleko nezašli.

Poznanie nepísaných pravidiel cestovania vám môže ušetriť čas aj nervy, či už je to na letisku alebo vo veľkom dave ľudí, kde musíte brať ohľad na to, že nie ste jediný, kto si zvolil tento čas a miesto na dovolenku. Portál Medium preto upozorňuje hneď na niekoľko nepísaných pravidiel, ktoré by ste mali vedieť nielen pre svoje dobro, ale aj pre dobro iných cestujúcich a navyše z vás spravia experta na cestovanie.

1. Zvoľte vhodnú obuv

Či už ide o dlhé túry, prechádzky po meste alebo oddych na pláži, zvoliť vhodnú obuv je dôležité. Nechcete totiž, aby vás boleli nohy, spravili sa vám otlaky či sa nebodaj vaše topánky rozpadli v polke cesty. Dôležité však nie je zvoliť vhodnú obuv až na mieste, ale aj počas cestovania. Hoci sa zdá pohodlnejšie vybrať si vzdušnejšiu obuv, aby vám nebolo teplo, letisko nie je vhodné miesto pre sandále.

Okrem toho, že nie je každý zvedavý na vašu neupravenú pedikúru, sandále môžu byť aj zdravotným rizikom. Dnes už má totiž každý kufor na kolieskach. Všetci bežia, aby stihli lietadlo. Nikto nevenuje pozornosť tomu, čo sa deje okolo neho. Ak nechcete zlomené prsty, zvoľte vhodnú obuv.

2. Nepoužívajte voňavku