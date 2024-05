Na dôležitom úseku diaľnice v smere na Bratislavu horí kamión. Ak môžete, vyhnite sa mu, cesta je neprejazdná

Úsek na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Bratislavu je v piatok ráno neprejazdný. Horí tam kamión. Zelená vlna RTVS o tom informovala na svojom webe.

Cestári odporúčajú úsek obchádzať po ceste I/2 cez Stupavu.

Aktualizácia o 8:45:

Hasiči v piatok ráno zasahovali na diaľnici D2 smerom do Bratislavy pre horiaci kamión. Požiar sa rozšíril aj na okolitý porast. TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči. Pri požiari zasahovalo 15 hasičov so štyrmi kusmi hasičskej techniky.

„Dnes krátko pred 7.30 h bol ohlásený požiar kamióna na 52. kilometri diaľnice D2 v smere do Bratislavy. V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti bol požiarom zasiahnutý celý náves prevážajúci prázdne palety. Požiar sa rozšíril aj na okolitý porast,“ priblížil hovorca. Dodal, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov.