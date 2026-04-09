Na ceste v Bratislave sa pobili dvaja vodiči: Celé sa to po chvíľke zvrhlo, pridali sa aj ženy

Niečo podobné zrejme neuvidíte každý deň. Polícia prosí verejnosť o pomoc. Ak poznáte niekoho z videa, oznámte to. V Bratislave pri ZOO sa pobilo niekoľko osôb.
Najskôr to začalo ako slovná potýčka, tá však vyústila do fyzického útoku. O pár sekúnd sa do konfliktu dvoch mužov pridávajú aj ženy. Lietajú päste, zrejme tvrdé slová a nakoniec použijú na bitku aj predmety. K incidentu došlo ešte v nedeľu na ceste č. I/2 v Mlynskej doline v blízkosti zoologickej záhrady.
„Touto cestou vyzývame občanov, ktorým je známa totožnosť osôb na priloženom videu a majú akékoľvek informácie k ich súčasnému pohybu alebo pobytu a ktorí boli svedkami tohto incidentu, prípadne majú jeho priebeh zadokumentovaný na kamerovom zázname vozidla, aby nás kontaktovali na bezplatnom čísle polície 158, prípadne formou správy na FB profile Polícia SR – Bratislavský kraj.“
