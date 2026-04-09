Ľudstvo má ďalší ohrozený druh: Ikonický živočích je opäť bližšie k vyhynutiu, môže za to človek

Tučniak cisársky (obrovský) bol najnovšie vyhlásený za ohrozený druh, keďže klimatické zmeny posúvajú tohto ikonického živočícha Antarktídy o krok bližšie k vyhynutiu. Zmena jeho statusu z „takmer ohrozený“ podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) zdôrazňuje existenčnú hrozbu pre druhy závislé od ľadu v časoch, keď globálne otepľovanie zásadne mení zamrznutý kontinent, informuje agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR.
Tučniaky cisárske (lat. Aptenodytes forsteri) sú odkázané na morský ľad, aby mohli žiť, loviť a rozmnožovať sa. Jeho zrýchlené roztápanie sa preto spôsobilo prudký pokles ich populácie.
Človek je najväčšia hrozba
IUCN uviedla, že úbytok morského ľadu spôsobeného klimatickými zmenami by mohol do roku 2080 znížiť populáciu týchto tučniakov na polovicu. „Dospeli sme k záveru, že klimatické zmeny spôsobené človekom predstavujú najvýznamnejšiu hrozbu pre tučniaky cisárske,“ uviedol vo vyhlásení Philip Trathan, člen expertnej skupiny IUCN, ktorá pracuje na hodnotení Červeného zoznamu.
Ide o najkomplexnejší zdroj informácií na svete o stave ohrozenia rastlín, živočíchov a húb. Existuje šesť kategórií – od „najmenej ohrozený“ po „vyhynutý“. Druhy zaradené ako „ohrozené“ sú o dva stupne nižšie než kategória „vyhynutý vo voľnej prírode“, ktorá označuje druhy prežívajúce už len v zajatí.
Tučniaky cisárske sú najväčšie a najťažšie zo všetkých tučniakov, majú výrazné zlatooranžové sfarbenie na krku a hrudi a stali sa symbolom snahy prežiť v drsných podmienkach Antarktídy. Satelitné snímky naznačujú, že len medzi rokmi 2009 a 2018 zmizlo približne 20 000 dospelých jedincov, teda asi desať percent populácie.
Trathan hovorí, že tučniaky cisárske sú „druhom, ktorý nám ukazuje, ako sa náš svet mení a či dokážeme obmedzovať emisie skleníkových plynov, ktoré vedú ku klimatickým zmenám“.
Napríklad uškatca antarktického (lat. Arctocephalus gazella), kedysi loveného pre jeho kožušinu takmer až do vyhynutia, IUCN tiež presunula do kategórie ohrozených, keďže jeho populácia od roku 1999 klesla o viac ako 50 percent. „Pokračujúci pokles je spôsobený klimatickými zmenami, keďže rastúce teploty oceánov a ubúdajúci morský ľad nútia drobné morské kôrovce ísť za chladnejšou vodou hlbšie, čím sa znižuje dostupnosť potravy pre tulene,“ uviedla IUCN.
