Myslela si, že zachraňuje dcéru po nehode: Vystrašená seniorka odovzdala podvodníkom 25-tisíc eur

Operačné stredisko polície prijalo v sobotu dopoludnia informáciu o podvode, ktorého obeťou sa stala 82-ročná žena z obce v okrese Banská Štiavnica. Neznáme osoby mali od nej vylákať 25 000 eur.
TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
Seniorke zavolali, že jej dcéra mala nehodu
„Podľa oznámenia, ktoré sme prijali, mali neznáme osoby seniorku v piatok (3. 10.) vo večerných hodinách telefonicky kontaktovať s tým, že jej dcéra mala nehodu. Žiadali od nej 25 000 eur. Dôverčivá žena peniaze v neskorých večerných hodinách odovzdala neznámej osobe,“ uviedla Kováčiková. Polícia v tejto súvislosti vyzýva ľudí, aby boli opatrní a žiadne cennosti ani peniaze neodovzdávali neznámym osobám.
Odporúčané články
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku