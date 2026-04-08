MV SR odmieta údajnú manipuláciu volieb. Tvrdí, že demokracia sa nebráni šírením strachu

Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré zabezpečuje voľby po organizačnej a technickej stránke, dôrazne odmieta šírenie nepodložených tvrdení o ich údajnej manipulácii. Takéto vyjadrenia bez akýchkoľvek dôkazov podľa rezortu nepomáhajú chrániť demokraciu, ale naopak zvyšujú napätie v spoločnosti a oslabujú dôveru občanov vo férový a zákonný volebný proces. TASR o tom informoval hovorca ministerstva vnútra (MV) Matej Neumann.
Ide o šírenie strachu, nie o ochranu demokracie
Ministerstvo vnútra opakovane zdôrazňuje, že voľby na Slovensku sú postavené na jasných pravidlách, kontrole volebných komisií a transparentných postupoch. Vyzývať verejnosť heslami o tom, že niekto „vezme ľuďom voľby“, alebo vopred podsúvať dojem zmanipulovaných volieb, je podľa neho mimoriadne nezodpovedné a neprijateľné.
„Ak pre takéto tvrdenia neexistujú dôkazy, ide o politicky motivované šírenie strachu, nie o ochranu demokracie,“ podotkol rezort.
Poukázal na to, že volebná legislatíva obsahuje viacero kontrolných mechanizmov, ktoré transparentnosť volieb posilňujú a zároveň vylučujú falšovanie ich výsledkov. „Každý zaregistrovaný kandidujúci politický subjekt má oprávnenie delegovať člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, ktorá dohliada na hlasovanie aj na sčítanie hlasov. Pri sčítavaní a sumarizácii výsledkov volieb funguje transparentný systém viacnásobnej kontroly, ktorý znemožňuje neoprávnené zasahovanie alebo manipuláciu výsledkov volieb.
Transparentnosť a overiteľnosť výsledkov volieb je zabezpečená aj zverejňovaním zápisníc zo všetkých volebných okrskov a okresov na webových sídlach obcí, miest a Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán,“ spresnilo MV SR.
„Demokracia sa nebráni šírením strachu“
Pripomína, že zákonnou poistkou je tiež právo podať sťažnosť proti neústavnosti a nezákonnosti volieb do Národnej rady SR na Ústavný súd SR. „Všetky volebné sťažnosti v doterajšej histórii SR boli Ústavným súdom SR odmietnuté, čo potvrdzuje vysokú mieru integrity a transparentnosti volieb,“ uviedlo ministerstvo.
Dodalo, že k otvorenosti a verejnej kontrole volebného procesu prispieva aj fakt, že vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomní aj pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami, rovnako ako ďalšie osoby, ktoré prejavia záujem pozorovať priebeh volieb a sčítavanie hlasov.
Ministerstvo vnútra SR ako gestor volieb opätovne zdôrazňuje, že dôvera občanov vo férový priebeh volieb je základom demokracie. „Aj preto vyzývame všetkých verejných aktérov, aby od šírenia podobných nepodložených tvrdení upustili. Demokracia sa nebráni šírením strachu. Demokracia sa bráni faktami, zákonnosťou a rešpektom k pravidlám,“ doplnil rezort.
