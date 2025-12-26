Mužovi narástol obrí nos, zakryl mu aj ústa: Lekári ho nebrali vážne, potom mu diagnostikovali toto ochorenie

Naše telo sa neustále mení a kým niektoré zmeny sú úplne prirodzené a nezostáva nič iné, než sa s nimi vyrovnať, ďalšie si vyžadujú lekársky zásah. Presne to bol prípad muža menom Gerard McAliece.
Škót si pred šiestimi rokmi všimol, že sa mu začal zväčšovať nos. Spočiatku tomu nevenoval pozornosť a jednoducho sa zmieril s faktom, že sa jeho tvár mení. Zašlo to však až tak ďaleko, že musel vyhľadať odbornú pomoc, priblížil portál Metro.
Situácia sa ešte zhoršila
Lekári najprv tiež neprikladali jeho problému veľkú váhu. Keď si overili, že Gerard nemá ťažkosti s dýchaním, ďalej jeho problém nemali záujem riešiť. Napokon mu nos narástol do takého rozmeru, že mu začal prekrývať ústa, a tak sa muž už nedokázal zmieriť s týmto osudom a zamieril na súkromnú kliniku.
Pomohla mu náročná operácia
Tu mu diagnostikovali ochorenie zvané rhinophyma, teda hrboľatý nos, ktoré zapríčiňuje rast cibuľovitého nosa, zvyčajne v dôsledku neliečenej rosacey (ružovky). A Gerard sa rozhodol podstúpiť operáciu.
Trvala asi štyri hodiny a lekárom sa podarilo odstrániť prebytočnú kožu z jeho tváre a opäť mu vyformovať nos. Z Gerarda sa stal nový človek, ktorý sa už nemusí obávať toho, kto si o ňom čo pomyslí.
