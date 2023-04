Muža v spánku aj s celou izbou pohltila masívna diera: Už ho nikdy nenašli, diera sa znova otvorila

Niektorí ľudia si večer po náročnom dni ľahnú do svojej postele a konečne si vydýchnu s očakávaním, že nič hrozné sa už nemôže stať. Také šťastie však nemal istý 37-ročný Jeff Bush, ktorého počas spánku pohltila diera, uvádza IFL Science. Vzala aj celú jeho izbu a čo je najstrašnejšie, dodnes ho nenašli.

Tento tragický prípad sa odohral na Floride v roku 2013. Jeff práve spal vo svojom dome, keď sa odrazu pod ním vytvorila obrovská diera, do ktorej sa prepadol.

Už ho nenašli

Jeho brat Jeremy s manželkou Rachel počuli do vedľajšej miestnosti krik a vydali sa Jeffovi na pomoc. Keď vošli do spálne, jeho tam už nenašli, pretože sa z nej stala obrovské diera. Jeremy sa snažil brata zachrániť, no ten sa doslova prepadol pod zem a nedokázal ho nájsť.

Jeremy sa zdôveril, že počul Jeffa kričať jeho meno a zúfalo prosiť o pomoc. Nech sa snažil ako chcel, diera sa stále zväčšovala. Nemohol urobiť nič a bratove prosby zostali nevyslyšané. Podľa IFL Science diera navždy pochovala Jeffa aj so všetkým zariadením v spálni.

Diera sa otvorila

Podobných incidentov sa na Floride udialo za posledné desiatky rokov oveľa viac. Ešte tragickejšie však je, že pár mesiacov pred týmto konkrétnym bol dom skontrolovaný práve pre takýto prípad a vyhodnotený ako v dobrom stave.

Na miesto nešťastia boli privolaní aj záchranári, no nič nedokázali urobiť. Pôda bola príliš nestabilná, a tak dieru museli zasypať štrkom. Dom zbúrali, takže Jeremy nielenže prišiel o brata, ale aj o strechu nad hlavou.

Po niekoľkých rokoch sa znova otvorila, no Jeffa už nikdy nikto nenašiel.