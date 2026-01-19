Muž vyhral v lotérii vyše 8 miliónov: Pre úplnú banalitu sa o výhru takmer pripravil

Na lotériu si spomenul až po mesiaci.

Kto by nechcel trochu šťastia v podobe vyhratých miliónov? Aj keď ľudia v nádeji, že sa tak stane, podávajú lotériu, nie každý to berie príliš vážne. Dôkazom je muž, ktorý vyhral vyše 8 miliónov dolárov, no mesiac o tom ani nevedel, zabudol si totiž skontrolovať výherný tiket.

Ako v roku 2024 informoval Business Insider, vtedy 68-ročný dôchodca David Schultze z Milwaukie v Oregone zbohatol o 8,4 milióna dolárov (približne 7,7 milióna eur). No trvalo mu takmer mesiac, kým si konečne skontroloval svoj tiket a zistil, že má výherné čísla.

Foto: unsplash

Žiadne veľké nákupy nechystá

Keď zistil, že vyhral jackpot, zvyšok víkendu strávil v šoku. Výhru si ale napokon úspešne prevzal. Schultze priznal, že si tikety do lotérie nekupuje často. Keď ale suma jackpotu výrazne stúpne, pre istotu sa zapojí.

Povedal tiež, že väčšinu peňazí chce rozumne investovať. Považoval to za dobrý nápad vzhľadom na to, koľko výhercov peniaze rýchlo minie na luxus a napokon sa ocitne v troskách.

