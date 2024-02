Muž vyhral v lotérii 340 miliónov: Peniaze mu odmietajú vyplatiť pre túto chybu

Predstavte si, že sa o výhru v lotérii usilujete už niekoľko rokov. Napokon sa na vás usmeje šťastie a vyhráte milióny. No organizátori vám oznámia, že došlo k chybe a na žiadnu výhru nárok nemáte.

Spoločnosť zažaloval

Ako informuje The Guardian, muž, ktorý si myslel, že vyhral jackpot vo výške 340 miliónov dolárov (vyše 315 miliónov eur), žaluje spoločnosť organizujúcu lotériu. Tá totiž tvrdí, že na ich webovej stránke sa jeho čísla zobrazovali ako výherná kombinácia len omylom. John Cheeks si kúpil lístok do lotérie Powerball 6. januára 2023. Hoci muž nevidel samotné žrebovanie, ktoré prebehlo nasledujúci deň, o dva dni neskôr videl svoje čísla zverejnené na webovej stránke lotérie.

Číslice na jeho lístku boli kombináciou rodinných narodenín a iných čísel osobného významu. Keď zistil, že vyhral, potešil sa a ako mu odporúčal priateľ, výherné čísla si odfotil. Sen sa ale zmenil na nočnú moru, keď si chcel Cheeks svoju výhru overiť a vyzdvihnúť. Podľa spoločnosti totiž systém jeho čísla v skutočnosti nevyhodnotil ako výherné a na webovej stránke sa ocitli len omylom. Na žiadnu výhru teda nárok nemá.

Nejde o prvý prípad

Jeden zo zamestnancov spoločnosti mu dokonca povedal, že výherný tiket môže rovno hodiť do koša, pretože mu nikto nič nevyplatí. Cheeks to ale odmietol urobiť. Namiesto toho uložil tiket do bezpečnostnej schránky, obrátil sa na právnika a zažaloval spoločnosť Powerball. Ukázalo sa, že 6. januára spoločnosť testovala na stránke nejaké zmeny. Čísla chceli umiestniť na testovaciu stránku, ktorú verejnosť nemala vidieť, no omylom ich uverejnili na reálnej.

Navyše, uverejnené čísla neboli tie, ktoré boli 7. januára reálne vyžrebované. Spoločnosť si chybu uvedomila až 9. januára a nesprávne čísla okamžite stiahla. Podľa právnikov nejde o precedens a podobná situácia, kedy došlo k ľudskému pochybeniu, sa už predtým odohrala. Išlo však o výhry v hodnote od dvoch do 400 dolárov a ľudia si mohli napokon tieto sumy ponechať.