Muž vyhral v lotérii milión, takmer ho to stálo život: Priznal, čo nemal nikdy spraviť, je to varovanie ďalším

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
Muž zažil v lete nečakaný zvrat vo svojom živote.

Vyhrať v lotérii nie je len med lízať, obrovské peniaze so sebou neraz prinášajú aj problémy, ktoré človek predtým nemal. Stane sa to najmä v prípadoch, kedy výherca koná nerozvážne a poriadne si nerozmyslí svoje ďalšie kroky.

Svoje by o tom vedel povedať aj Adam Lopez, 39-ročný robotník z anglického Norwichu, ktorý zažil v lete nečakaný zvrat vo svojom živote. Cestou za priateľmi si v malom obchode v Hellesdone kúpil päť žrebov a ten posledný mu priniesol výhru v hodnote jedného milióna libier (približne 1,15 milióna eur). V momente, keď na karte uvidel výhernú kombináciu, zostal v šoku a sedel v aute takmer hodinu, kým spracoval, čo sa stalo. O prípade informujú BBC a Mirror.

Gesto od otca

Neskôr povedal, že si musel štípať do ruky, aby uveril, že sa to naozaj deje. Po tom, ako peniaze dorazili na účet a zostatok mu z 12 libier (13,80 eura) vzrástol na viac ako milión, okamžite dal výpoveď v práci a kúpil nové autá sebe aj svojej matke. Tvrdil, že výhru vníma aj ako symbolické gesto od svojho otca, ktorý zomrel pred ôsmimi rokmi a podľa neho stál za týmto šťastím.

Foto: The National Lottery

Predtým sa Lopez venoval charitatívnym aktivitám, napríklad v roku 2023 sa pokúšal prekonať rekord v behu míle v bazéne, aby získal peniaze pre choré dievčatko. Jeho život sa však po výhre rýchlo zmenil. Nasledujúce tri mesiace opisuje ako obdobie nekonečných osláv a nespútaného života. Výsledkom však bol kolaps.

V septembri skončil v nemocnici s pľúcnou embóliou, po tom, ako sa mu zrazenina z nohy dostala do pľúc. Strávil tam viac než osem dní a lekári mu zachránili život. Ako priznal, bolo to tvrdé prebudenie. Dnes hovorí, že peniaze mu síce umožnili vyskúšať veci, o ktorých sníval, no zároveň ho odtrhli od bežného života.

Ľutuje, že odišiel z práce, pretože stratil denný rytmus a pocit akéhosi zmyslu. Teraz sa chce sústrediť na zotavenie, zmeniť životný štýl a dať svojmu novému životu druhú šancu.

