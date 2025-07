Muž vyhral šialený jackpot a ani o tom nevedel: Suma sa vyšplhala na 1 000 000, prišiel na to až v obchode

Armando Vidal, ktorý žil roky na ulici, prišiel do obchodu Sandy’s Deli & Liquor v meste San Luis Obispo. Bol presvedčený, že vďaka dvom stieracím žrebom Triple Red 777, za ktoré dal 5 dolárov, vyhral len skromných 200 dolárov.

Vidal si prišiel uplatniť svoju výhru – ešte však netušil, že v rukách drží astronomický jackpot. Ako informuje portál People, predajňu viedol Wilson Samaan, ktorý Vidala dobre poznal. Keď jeho žreb skontroloval, s úsmevom sa ho spýtal: „Čo budeš robiť s miliónom dolárov?“

„Vtedy som si len povedal: Čože? A takto som zistil, že som vyhral milión dolárov,“ spomína Vidal na chvíľu, ktorá mu navždy zmenila život.

Šťastie si našlo správneho muža, tvrdí predajca

O to dojímavejšia bola odpoveď muža na otázku, čo plánuje urobiť s toľkými peniazmi. Ako sa spomína v tlačovej správe lotérie, jeho cieľom je nájsť si bezpečné miesto, kde bude môcť konečne žiť v pokoji, adoptovať si niekoľko psov a zvyšok sumy rozumne investovať, aby o ňu rýchlo neprišiel.

Muž vyhral v apríli a teraz sa snaží zachovať si čo najviac súkromia a viesť skromný život. Vidal sa zároveň priznal, že o domov prišiel v roku 2008, keď po ťažkom úraze stratil prácu. Žil v meste Santa Maria, neskôr sa presunul do San Luis Obispo a stal sa tam pravidelným zákazníkom predajcu. „Nemôžem sa dočkať momentu, keď odídem z ulice,“ povedal Vidal.

Predajca Wilson, ktorý mu oznámil neuveriteľnú správu, pre portál Los Angeles Times uviedol: „Bol som neuveriteľne nadšený, možno aj viac než Vidal. Je to dobrý chlap, zaslúži si všetko do posledného centu. Veľmi sa teším, že sa niečo také stalo práve niekomu, kto to naozaj potrebuje a zaslúži si to.“

Dodal, že ide o najväčšiu výhru, akú si kedy kto uplatnil v jeho obchode. Za predaj výherného lístka má nárok na 0,5 percenta z výhry alebo 5-tisíc dolárov.

S Vidalom sa pozná roky, dokonca mu v jednom bode ponúkol v obchode pracovať. Vidal však po ťažkom úraze kolena nie je schopný vykonávať manuálnu prácu a nezvládol by ani dopĺňať tovar, ani sa skláňať k mrazničkám. Spomínajúc na moment, keď šokovanému Vidalovi prezradil novinku, dodal: „On na mňa zvolal: ‚Wilson, poď sem – je toto skutočné? Vidím dobre?‘ A ja na to: ‚Kamoš, máš jackpot!‘“

Vidal sa údajne pomýlil dokonca dvakrát – najprv si myslel, že v ruke drží výherný žreb na 200 dolárov, neskôr bol presvedčený, že vyhral 100-tisíc. Až Wilson mu napokon oznámil skutočnú výhru.

