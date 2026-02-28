Muž v Trenčíne omráčil ženu a dotýkal sa jej na intímnych miestach. Desivému činu zabránil okoloidúci

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR - Košický kraj

Jakub Baláž
TASR
Policajný vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu znásilnenia v štádiu pokusu.

Polícia vyšetruje okolnosti napadnutia 30-ročnej ženy, ku ktorému došlo v piatok (27. 2.) vo večerných hodinách v Trenčíne. Policajný vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu znásilnenia v štádiu pokusu.

Pre TASR to v sobotu uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková. Na incident upozornil portál tvnoviny.sk.

Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť viac informácií,“ doplnila Krajčíková.

Žene pomáhala posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Zástupkyňa hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Martina Fröhlich Činovská pre TASR uviedla, že 30-ročnú ženu s povrchovým úrazom hlavy záchranári previezli do trenčianskej nemocnice.

Podľa informácií, ktoré zverejnil portál tvnoviny.sk, mal neznámy muž ženu ovaliť a následne si na ňu ľahol. Dotýkať sa jej mal aj na intímnych miestach.

