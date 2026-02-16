Muž v Poprade fyzicky napadol ženu: Kopal ju, ťahal ju za vlasy a uhryzol ju. Zdržala ho polícia

Polícia vyšetruje prípad, pri ktorom 39-ročný muž fyzicky napadol ženu v jednom z rodinných domov v Poprade. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že k incidentu došlo vo štvrtok (12. 2.) podvečer.
„V rodinnom dome napadol 31-ročnú ženu. Začal ju kopať do stehna, mimoriadne vulgárne jej nadával, fackoval ju, ťahal za vlasy. Napadnutá žena odišla do kúpeľne, no muž šiel za ňou. Potom ju hlavou udrel do čela a uhryzol ju,“ priblížila hovorkyňa.
Privolaná policajná hliadka agresívneho útočníka zadržala a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania sa.
Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
