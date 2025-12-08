Muž v Brne pobodal ženu, tá na mieste zomrela. Útočníka sa podarilo zadržať

Bližšie nešpecifikovaný útočník pobodal v pondelok ráno v Brne ženu, ktorá zraneniam na mieste podľahla. Polícia to uviedla na sociálnej sieti X s tým, že podozrivého má v moci, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Aktuálne zasahujeme v Brne v Mosteckej ulici, kde došlo k napadnutiu a pobodaniu ženy. Tá aj napriek snahe záchranárov na mieste zomrela. Podozrivá osoba je v moci polície,“ napísala polícia bez ďalších podrobností.
Aktuálně zasahujeme v Brně v Mostecké ulici, kde došlo k napadení a pobodání ženy. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelá osoba je v moci policie. #policiejmk
— Policie ČR (@PolicieCZ) December 8, 2025
Útočník mal svoju obeť poznať
Pobodanú ženu sa podľa servera iDNES.cz snažili oživiť policajti, aj privolaní záchranári. „Napriek snahe zdravotníkov sa, bohužiaľ, nepodarilo obnoviť jej životné funkcie, podľahla vážnym zraneniam,“ citoval web hovorkyňu Zdravotníckej záchrannej služby Juhomoravského kraja Michaelu Bothovú.
Polícia neskôr dodala, že podľa prvotných informácií sa útočník so ženou poznal a že napadnutie vyvrcholilo na ulici. Zdôraznila, že žiadne ďalšie nebezpečenstvo ľuďom v okolí nehrozí. Ulica, kde došlo k útoku, je uzavretá, a to aj pre spoje MHD.
Nahlásiť chybu v článku