Rezort vnútra kupuje 300 kotercov pre psy za 1,2 milióna eur, udrel Gröhling. Cena jedného vychádza na viac ako 4100 eur

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zuzana Veslíková
TASR
Šutaj Eštok kritiku odmieta.

Opozičná SaS kritizuje predražený nákup kotercov pre policajné psy. Hovorí o podozrivej súťaži. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) kritiku odmieta a vyjadrenia o predražených kotercov označuje za klamstvá. Poukazuje zároveň na ich súčasný stav.

Lídra SaS Branislava Gröhlinga zaujíma, či šetrenie vyzerá tak, že šéf rezortu vnútra minie viac ako 1,2 milióna eur na 300 kotercov. Cena jedného tak vychádza na viac ako 4100 eur, pričom sa dajú nájsť aj veľké koterce za menej ako polovicu. „Fakt má na toto štát peniaze? Fakt takto vyzerá konsolidácia? Že občania živoria a Eštok nakupuje predražené koterce,“ pýta sa Gröhling na sociálnej sieti.

Minister vnútra tvrdenia o predražených kotercov odmieta

Súťaž na 300 zateplených kotercov spolu s búdami, do ktorej sa prihlásilo 14 záujemcov, označuje za transparentnú, pričom výsledná cena bude nižšia, ako hovorí SaS. Poznamenal, že špecifiká určil veterinár ministerstva a riaditeľ kynológie. Po súťaži prisľúbil zverejniť všetky informácie k nej.

Zároveň obhajuje aj opodstatnenie potreby nových kotercov, pričom argumentuje stavom tých súčasných v Moravskom Svätom Jáne. Poukazuje na deravé strechy, plesne na stenách či zatekajúce búdy. „Je to realita, kde žijú psy, ktoré zachraňujú ľudské životy, hľadajú výbušniny, drogy a riskujú bezpečnosť. Po 20 rokoch by si zaslúžili aspoň dôstojný priestor, nie deravé plechové búdy,“ odkazuje Šutaj Eštok vo videu na sociálnej sieti.

