Muž sa rozhodol stať za 12 mesiacov milionárom, na účte mu svietila 0: Chcel dokázať, že je to ľahké, ľudia ho kritizujú

Skúste si predstaviť, že by ste si v tento moment povedali: idem sa stať milionárom a dávam si limit jeden rok. Znie to dosť šialene, však? Istý milionár Mike Black sa rozhodol tento bláznivý experiment zrealizovať, aby ľuďom dokázal, že to skutočne možné je.

Začal s tým v náročnom období počas pandémie a týmto spôsobom sa chcel podeliť s ľuďmi o svoje skúsenosti pri budovaní firiem, ktoré získal. Svoju cestu sa rozhodol dokumentovať na YouTube kanáli a upozornil na ňu portál UNILAD.

Zmenil si priezvisko, na účte mu svietila nula

Ako vysvetlil, vzdal sa svojho milionárskeho života a dal si za cieľ dostať sa z 0 na 1 000 000 dolárov len za jeden rok. Presnejšie povedané, stať sa z nuly milionárom len za 12 mesiacov. Keďže svoju cestu zdieľal s ľuďmi na internete, dal si aj záväzok, že príjmy pochádzajúce zo všetkého okolo tohto plánu sa nebudú počítať.

S experimentom začal 10. júla 2020 ako úplne nový človek. Zmenil si priezvisko na Scott a presne s nulou na svojom bankovom účte začal svoju kariéru kameramana, vysvetľuje portál. Svojmu novému životnému štýlu sa musel kompletne prispôsobiť a stal sa človekom bez domova.

Podarilo sa to?

Možno vás nepoteší rýchla odpoveď, ktorá znie: nie. V 43. týždni totiž so svojím experimentom predčasne skončil. Mohlo za to zhoršenie jeho zdravotného stavu a ako si uvedomil, práve zdravie je to najpodstatnejšie, čo má. Má to ale háčik.

Skončil 10. mája 2021 a za ten čas sa dostal na sumu cez 64-tisíc dolárov (okolo 60-tisíc eur), čo nie je milión, ako plánoval. Priznal, že urobil niekoľko chýb a nebyť ich, všetko mohlo skončiť inak.

Zároveň však skonštatoval, že tieto peniaze vôbec nie sú zlé na také krátke časové obdobie a vzhľadom na fakt, že začínal od nuly.

Ľudí poriadne nahneval

V komentároch pod videom, v ktorom Mike priznal, že končí so svojím experimentom, sa ľudia odviazali a adresovali mu búrlivú kritiku. Upozornili ho totiž na fakt, že mnohí ľudia musia tvrdo pracovať aj keď sú chorí a teda jeho prístup nie je inšpiratívny, ale skôr pokrytecký.

„Milióny a milióny ľudí bojujú s chorobami a rodinnými problémami, no sú nútení pracovať denne a nemôžu si dovoliť len tak vstať a odísť z práce,“ podotkol niekto.

„Tento projekt bol nechutný. Tvojím cieľom bolo vykresliť chudobných ľudí ako lenivých,“ udrel niekto ďalší.

V skutočnosti, ak je niekto bez domova, nemá rovnakú štartovaciu čiaru ako Mike, ktorý sa pre to sám rozhodol a vedel, že kedykoľvek si to môže rozmyslieť a vrátiť sa do svojho pohodlného života. Predsa keby to tak bolo, mnohým by sa na tomto svete žilo ľahšie.