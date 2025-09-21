Muž sa pred domom dôchodcov v Handlovej vyhrážal voličkám Smeru čistiacim prostriedkom v ruke. Video zverejnil na internete

Kriminalisti chytili muža, ktorý vo štvrtok pred Senior centrom v Handlovej natočil a následne zverejnil video, v ktorom sa s čistiacim prostriedkom v ruke vyhrážal voličkám Roberta Fica.
Konanie páchateľa bolo podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíkovej spôsobilé vzbudiť u obyvateľov v domove dôchodcov dôvodnú obavu o ich život a zdravie. Policajti ho vypátrali a zadržali ešte v ten istý deň.
„Policajti odboru kriminálnej polície na základe intenzívneho pátrania zadržali páchateľa, v zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili v cele policajného zaistenia,“ informovala Ingrid Krajčíková.
Obvinenie a možné väzenie
Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Handlovej vzniesol obvinenie 38 ročnému mužovi za prečin násilia proti skupine obyvateľov. Spracovaný bude podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby a spisový materiál bude odovzdaný prokurátorovi na ďalšie konanie. O ďalšom osude obvineného rozhodne súd. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 3 roky.
