Muž sa opakovane pohyboval pri škole a vyhrážal sa žiakom: Tvrdil, že ich dopichá nožom

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Polícia v Košiciach zadržala 23-ročného muža.

V okolí jednej z košických škôl sa v uplynulých dňoch pohyboval muž, ktorý od žiakov žiadal peniaze a vyhrážal sa im pichnutím nožom. Vďaka rýchlej reakcii školy, rodičov a policajtov už skončil v rukách zákona. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach obvinil 23-ročného muža zo zločinu lúpeže, spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie a sudca návrh akceptoval. Obvinený muž je v súčasnosti vo vyšetrovacej väzbe,“ uviedla polícia.

Hrozí mu vysoký trest

Keďže k spáchaniu skutku došlo na chránenej osobe, v prípade dokázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Policajti budú zároveň preverovať, či nemal podiel aj na ďalších lúpežných prepadnutiach, ku ktorým došlo v poslednom období na území Košíc.

Ilustračná foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Trestné oznámenie prijala polícia v pondelok (2. 2.), muža zadržala v utorok (3. 2.). „Podozrivého spoznal jeden zo žiakov, jeho pohyb zachytili aj kamerové systémy a dôležitú úlohu zohrala aj kvalitná operatívno-pátracia činnosť kriminalistov,“ informovala polícia.

Ukážková reakcia školy a rodičov

V prípade podľa nej vedenie školy zareagovalo ukážkovo, keď po informáciách od rodičov okamžite prostredníctvom školskej aplikácie upozornilo ostatných rodičov a vyzvalo ich, aby pri akomkoľvek podozrivom správaní bezodkladne kontaktovali políciu. Správne reagovali aj žiaci a rodičia, ktorí mali s podozrivou osobou priamu skúsenosť a situáciu nahlásili. Informácie umožnili policajtom konať rýchlo a cielene.

