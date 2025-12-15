Muž sa dotkol jedného z najnebezpečnejších tvorov na planéte a ani o tom nevedel. Má šťastie, že nezomrel

Asi si myslel, že ide o nevinnú chobotničku.

Myslel si, že na pláži nakrútil nevinné video, o pár hodín nato zistil, že sa pozeral smrti do očí a ani o tom nevedel. Britský novinár a historik zverejnil na Instagrame zdanlivo nevinné zábery a ľudia ho upozornili na nebezpečenstvo, ktoré sa v nich ukrýva. 

Aktuálne cestuje po Filipínach a so svojimi sledovateľmi sa delí so zaujímavosťami, s ktorými sa počas dobrodružstiev stretáva, napríklad v podobne živočíchov, na ktoré v prírode natrafí. Pred niekoľkými dňami sa pochválil chobotnicou, ktorej sa dotkol na pláži. K príspevku pridal len stručný popis, že ide o mláďa chobotnice, ktorú odchytila banda miestnych detí. Video sa stalo okamžite virálnym a komentárová sekcia vybuchla.

 

Video za niekoľko dní videlo takmer 3,5 milióna divákov, čo prekvapilo aj samotného autora. Ako zistil, je ešte fascinujúcejšie, než si myslel. Jeden komentujúci autora podpichol a jeho reakcia získala takmer 10-tisíc „páči sa mi to“. Andymu odkázal, že má odvahu, no nepremýšľa nad následkami.

„Ak sa nemýlim, toto je jeden z najjedovatejších tvorov, ktoré vo vode žijú,“ vysvetlil iný komentujúci. Mnohí vyjadrili o Andyho obavy a už ho videli na druhom svete. „Priateľu, ešte žiješ?“ opýtali sa viacerí.

Netušil, čo má v ruke

Ako Andy následne zistil, vo svojej ruke držal chobotnicu modrokrúžkovú (Hapalochlaena/Blue-ringed octopus), ktorá nie je len jedným z najjedovatejších živočíchov vo vode, ale aj celkovo, aké na našej planéte nájdeme. Keď si to Brit uvedomil, celú situáciu priblížil ešte viac.

 

Opísal svoje blízke stretnutie so smrťou

„Moje blízke stretnutie so smrťou,“ začal vo svojom druhom príspevku, ktorý zverejnil na druhý deň. Objavovať svet sám, 11-tisíc km od domova, nevyhnutne zahŕňa podstupovanie rizík. Ale nič nebolo také extrémne, ako moje včerajšie zdanlivé stretnutie so smrťou, ktoré bolo neúmyselné a ktoré som si vôbec neuvedomoval, kým som o tom nezverejnil príspevok,“ priblížil. 

Vysvetlil, že na pláži stretol miestne deti, ktoré chytili chobotnicu a nadšene sa s ním o svoj úlovok podelili. Chobotnicu si medzi sebou podávali a umiestnili ju do skalného jazierka. „Natočil som sa, ako kopírujem to, čo robili ony a potom som chobotnicu vrátil tomu, kto ju našiel. Ten ju následne umiestnil do jej súčasného domova, do ulity morského ježka,“ dodal šťastlivec Andy.

 

„Dokážu zabiť 20 dospelých ľudí jediným dotykom, keď sa nahnevajú. Máš také šťastie,“ odkázal mu jeden z komentujúcich. Niekto iný doplnil, že takmer zomrel a ani o tom nevie. No našli sa aj takí, ktorí vyjadrili svoju starosť o miestne deti, ktoré sa chobotnice taktiež dotýkali. Či sú tiež v poriadku, Andy už neprezradil, no jedno je isté – na tento deň tak skoro nezabudne.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
