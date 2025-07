Muž počas pohlavného styku partnerke tajne spôsobil potrat: Spôsob, akým to urobil, je len pre silné žalúdky

Z prípadu, ktorý riešil škótsky súd, mrazí. Žena netušila, že muž, ktorému dôverovala, jej potajomky podal lieky na vyvolanie potratu. Zneužil pritom svoju odbornú pozíciu aj prístup k liekom. Súd ho poslal za mreže na vyše desať rokov.

O prípade ako prvé informovali BBC a The Guardian. Muž, ktorý pôsobil ako vedúci pracovník v škótskej záchrannej službe, sa k činu priznal. Odsúdený bol za podanie lieku bez vedomia obete, za spôsobenie potratu aj za sexuálny útok.

O tehotenstve vedel len krátko

Stephen Doohan sa so ženou zoznámil v roku 2021 počas dovolenky v Španielsku. Hoci bol ženatý, túto skutočnosť pred ňou zatajil. Po návrate do Škótska s ňou udržiaval vzťah na diaľku. Keď mu v marci 2023 oznámila, že je tehotná, pozval ju k sebe domov do Edinburghu.

Už pár dní po jej príchode jej počas pohlavného styku tajne vložil do pošvy potratový liek. Žena si niečo všimla, ale domnievala sa, že ide o sexuálnu pomôcku.

Pravda sa ukázala až pri prehľadávaní bytu

Na ďalší deň ju trápil biely výtok a bolesti brucha. Neskôr upadla do hlbokého spánku a vtedy jej partner opäť niečo aplikoval. Keď sa muž vzdialil, žena sa rozhodla prehľadať jeho byt. Pod matracom našla tabletky v tvare hviezdy a striekačku s rozdrveným obsahom. Na internete zistila, že ide o prípravky na vyvolanie potratu.

Keď ho s tým konfrontovala, najprv všetko zapieral, no napokon sa rozplakal. Tvrdil, že lieky mu dal lekár, ale vraj šlo o nesprávnu dávku. Potom ju presviedčal, aby o celej veci nehovorila lekárom, lebo by ho zatkli. Žena napokon o dieťa prišla.

Informácie o potratoch si hľadal už deň po oznámení tehotenstva

Niekoľko dní po incidente kontaktovala Škótsku záchrannú službu. Tá prípad postúpila polícii. Vyšetrovanie preukázalo, že Doohan si už deň po tom, ako sa dozvedel o tehotenstve, vyhľadával na pracovnom internete informácie o potratových liekoch. Po prevalení prípadu ho prepustili zo služby.

Pred súdom sa priznal k sexuálnemu útoku, k podaniu lieku bez vedomia obete aj k samotnému potratu. Súd ho odsúdil na desať rokov a šesť mesiacov väzenia a zároveň mu udelil doživotný zákaz priblíženia sa k poškodenej.

Sudca povedal, že celý čin bol zamaskovaný ako súhlasný sex

Sudca Lord Colbeck označil čin za cielený a manipulatívny. Podľa neho Doohan vedome zneužil dôveru obete.

„Manipulovali ste so ženou, zneužili ste jej dôveru a zamaskovali ste celý čin ako súhlasný sexuálny akt. Spôsobili ste jej fyzickú bolesť, psychické utrpenie a trvalú stratu,“ uviedol v rozsudku.

Prokurátorka Fiona Kirkby dodala, že ide o hrubé porušenie dôvery. „Pripravili ste ju o budúcnosť, ktorú si plánovala,“ uviedla a vyjadrila nádej, že verdikt vyšle jasný signál všetkým, ktorí ženám spôsobujú ujmu.

Záchranná služba ocenila odvahu obete

Záchranná služba, v ktorej muž pôsobil, sa vo vyhlásení postavila na stranu ženy. „Len čo sme sa o obvineniach dozvedeli, podnikli sme okamžité kroky a poskytli sme jej podporu. Hoci to, čo sa stalo, nemožno vziať späť, dúfame, že rozsudok jej priniesol aspoň malú útechu,“ uviedla hovorkyňa služby.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.